FBI控俄羅斯積極干預美大選 川普：中國威脅更大！

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日登場,美國聯邦調查局(FBI)局長瑞伊(Christopher Wray)17日在眾議院國土安全事務委員會上表示,俄羅斯當局積極干預總統大選,在美國製造分歧。對此,美國總統川普今早(18日)在推特上表示,「中國的威脅遠遠超過俄羅斯」!

根據《美國之音》報導,美國的情報部門多項調查顯示,俄羅斯干預2016年那場總統大選,幫助川普選上總統,相關指控讓川普一度陷入輿論。而川普今早在推特上分享FBI局長瑞伊指控俄羅斯政府干預大選的新聞,瑞依表示,「我們明顯看到俄羅斯人非常積極干預我們的2020大選,在美國製造分歧與不合...包括詆毀前副總統(民主黨候選人)拜登(Joe Biden)。」

川普回應指出,「可是克里斯,儘管中國的威脅遠遠超過俄羅斯,你還是沒察覺任何來自中國的行動」。另外因為武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情,美國今年將採行「郵寄投票」的方式,讓選民避免群聚感染,而川普本人堅稱此做法恐大增選舉舞弊風險,因此他也表示,就是有這樣一個容易受到攻擊的投票方式,不只中俄兩國,其他國家也很容易干預美國大選。

此外,美司法部長巴爾(William Barr)本月2日接受CNN專訪時就指出,依據他看到的情資顯示,對於介入美國大選,中國比俄羅斯的威脅更大;美國國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)本月4日也點名中國是美國大選的最大外力威脅,還說中國干預大選的激進程度,更勝被情報界公認曾干預2016年美國總統大選的俄羅斯。

But Chris, you don’t see any activity from China, even though it is a FAR greater threat than Russia, Russia, Russia. They will both, plus others, be able to interfere in our 2020 Election with our totally vulnerable Unsolicited (Counterfeit?) Ballot Scam. Check it out! https://t.co/mH3vrHWvS8