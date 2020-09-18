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    FBI控俄羅斯積極干預美大選 川普：中國威脅更大！

    美國聯邦調查局長瑞依點名俄羅斯正積極干預大選，川普回應說，中國的威脅更大。（法新社）

    美國聯邦調查局長瑞依點名俄羅斯正積極干預大選，川普回應說，中國的威脅更大。（法新社）

    2020/09/18 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日登場，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）17日在眾議院國土安全事務委員會上表示，俄羅斯當局積極干預總統大選，在美國製造分歧。對此，美國總統川普今早（18日）在推特上表示，「中國的威脅遠遠超過俄羅斯」！

    根據《美國之音》報導，美國的情報部門多項調查顯示，俄羅斯干預2016年那場總統大選，幫助川普選上總統，相關指控讓川普一度陷入輿論。而川普今早在推特上分享FBI局長瑞伊指控俄羅斯政府干預大選的新聞，瑞依表示，「我們明顯看到俄羅斯人非常積極干預我們的2020大選，在美國製造分歧與不合...包括詆毀前副總統（民主黨候選人）拜登（Joe Biden）。」

    川普回應指出，「可是克里斯，儘管中國的威脅遠遠超過俄羅斯，你還是沒察覺任何來自中國的行動」。另外因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，美國今年將採行「郵寄投票」的方式，讓選民避免群聚感染，而川普本人堅稱此做法恐大增選舉舞弊風險，因此他也表示，就是有這樣一個容易受到攻擊的投票方式，不只中俄兩國，其他國家也很容易干預美國大選。

    此外，美司法部長巴爾（William Barr）本月2日接受CNN專訪時就指出，依據他看到的情資顯示，對於介入美國大選，中國比俄羅斯的威脅更大；美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）本月4日也點名中國是美國大選的最大外力威脅，還說中國干預大選的激進程度，更勝被情報界公認曾干預2016年美國總統大選的俄羅斯。

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