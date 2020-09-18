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    中國駭客攻擊西班牙實驗室 武肺疫苗資料成目標

    貼有「武肺病毒疫苗」標籤的藥瓶和注射針筒。（路透檔案照）

    貼有「武肺病毒疫苗」標籤的藥瓶和注射針筒。（路透檔案照）

    2020/09/18 20:06

    〔編譯管淑平／綜合報導〕西班牙政府情報機構「國家情報中心」（CNI）指出，中國、俄羅斯駭客攻擊質量俱增，製藥、衛生等產業都一再成為目標，其中包括西班牙數個正進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗研究的實驗室。

    西班牙「國家報」18日報導，CNI局長艾斯特班（Paz Esteban）指出，「如衛生和製藥等敏感產業」都成了駭客攻擊目標，而且，「針對正在研究武肺疫苗的實驗室進行格外惡意的行動」，不只西班牙，也攻擊世界其他地區這類機構。

    消息人士說，這類攻擊大多數來自中國和俄羅斯，「很多情況是源自國家機關」；針對西班牙實驗室的攻擊，是來自中國。

    艾斯特班在「歐洲記者聯盟」（AEJ）舉辦的研討會上警告，整體而言，在武肺疫情期間的網路攻擊「質和量都見成長」，其他從事開發疫苗國家受到的駭客攻擊也倍增，促使各國情報單位分享資訊。

    「國家報」指出，隸屬於西班牙科學部的「西班牙高等科學研究理事會」（CSIC）旗下研究人員今年夏天曾被召集開會，通知採取措施防範網路竊資。目前西班牙正在開發原型疫苗的6組團隊表示，沒發現電腦系統資料遭竊。

    美國政府7月間宣布起訴2名中國駭客，從世界多地數百套電腦系統中竊取武肺疫苗資訊，受害的11個國家就包括西班牙。

    「自由亞洲電台」（RFA）報導，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）17日在聯邦眾議院國土安全委員會聽證會上談到中國竊密，指「目前中國正設法竊取研究武肺疫情的美國醫療組織、製藥公司和學術機構相關資料」，而中國這類活動構成的威脅「範圍和規模都令人震驚」。

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    中國駭客攻擊多國學術機構、研究單位，竊取敏感資訊。圖為電腦螢幕上顯示的程式碼與中國五星旗。（路透）

    中國駭客攻擊多國學術機構、研究單位，竊取敏感資訊。圖為電腦螢幕上顯示的程式碼與中國五星旗。（路透）

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