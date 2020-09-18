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    伊斯蘭國佔領東非海島 名人渡假天堂一夜被燒毀

    東非國家莫三比克沿岸的知名渡假小島，近日被伊斯蘭國佔領，當地豪華飯店、別墅遭到燒毀。（圖擷自推特）

    東非國家莫三比克沿岸的知名渡假小島，近日被伊斯蘭國佔領，當地豪華飯店、別墅遭到燒毀。（圖擷自推特）

    2020/09/18 16:48

    〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭極端組織伊斯蘭國（IS）近日攻佔東非國家莫三比克（Mozambique），戰火更延燒至周圍島嶼，位於印度洋的知名度假小島上豪華飯店、別墅和野生生物一夜之間遭到燒毀，當地居民也被迫撤離。

    綜合外媒報導，伊斯蘭國極端份子近日佔領莫三比克沿岸知名的瓦米茲島（Vamizi island）和梅坤戈島（Mecungo island），濱海別墅、飯店全被夷為平地。目擊者表示，當地居民被恐怖份子威脅放棄自己的房屋，全數撤離小島。

    梅坤戈島居民表示，極端份子在晚間搭船抵達小島，隨後將島上所有人圍捕，並告知居民若是想活命就盡速離開。另一人則指出，極端組織並沒有傷害任何人，在要求民眾離開住宅後，才將房屋燒毀。伊斯蘭國日前已佔領莫三比克的港口「濱海莫辛布瓦」（Mocimboa da Praia），這次針對沿海小島的攻擊則是最新的行動。莫三比克國內的叛亂已持續約3年，不斷加劇的衝突造成至少1300人喪生。

    瓦米茲島是知名的渡假小島，葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）、知名搖滾樂團U2主唱波諾（Bono）和「龐德」克雷格（Daniel Craig）等人都曾在此渡假。自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來，島嶼已停止對遊客開放。

    東非國家莫三比克沿岸的知名渡假小島，近日被伊斯蘭國佔領，當地豪華飯店、別墅遭到燒毀。（圖擷自推特）

    東非國家莫三比克沿岸的知名渡假小島，近日被伊斯蘭國佔領，當地豪華飯店、別墅遭到燒毀。（圖擷自推特）

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