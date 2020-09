伊斯蘭國佔領東非海島 名人渡假天堂一夜被燒毀

2020/09/18 16:48

〔即時新聞/綜合報導〕伊斯蘭極端組織伊斯蘭國(IS)近日攻佔東非國家莫三比克(Mozambique),戰火更延燒至周圍島嶼,位於印度洋的知名度假小島上豪華飯店、別墅和野生生物一夜之間遭到燒毀,當地居民也被迫撤離。

綜合外媒報導,伊斯蘭國極端份子近日佔領莫三比克沿岸知名的瓦米茲島(Vamizi island)和梅坤戈島(Mecungo island),濱海別墅、飯店全被夷為平地。目擊者表示,當地居民被恐怖份子威脅放棄自己的房屋,全數撤離小島。

梅坤戈島居民表示,極端份子在晚間搭船抵達小島,隨後將島上所有人圍捕,並告知居民若是想活命就盡速離開。另一人則指出,極端組織並沒有傷害任何人,在要求民眾離開住宅後,才將房屋燒毀。伊斯蘭國日前已佔領莫三比克的港口「濱海莫辛布瓦」(Mocimboa da Praia),這次針對沿海小島的攻擊則是最新的行動。莫三比克國內的叛亂已持續約3年,不斷加劇的衝突造成至少1300人喪生。

瓦米茲島是知名的渡假小島,葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)、前南非總統曼德拉(Nelson Mandela)、知名搖滾樂團U2主唱波諾(Bono)和「龐德」克雷格(Daniel Craig)等人都曾在此渡假。自武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情以來,島嶼已停止對遊客開放。

