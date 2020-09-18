車子爆胎受困馬路！她「最衰時刻」竟喜獲290萬獎金

奧爾蒂斯爆胎受困馬路，卻在她「最衰時刻」發現自己中了290萬獎金。（路透）

2020/09/18 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州坎伯蘭縣費耶特維爾（Fayetteville）一名女子塔瑪拉·奧爾蒂斯（Tamara Ortiz）近日迎來了最糟糕，卻也是最幸運的一天，當她開車開到一半突然爆胎，受困馬路時，喪氣的滑了一下手機，突然發現自己收到中獎通知，10萬美元（約新台幣290萬元）就這樣砸到了頭上，讓她瞬間破涕為笑。

根據《STL》報導，奧爾蒂斯回憶表示，當時他開車開到一半突然爆胎，不得不在荒郊野外等待救援，最糟的是她的手機還沒有網路，「真的是非常非常糟糕的一天」，所幸一位好友得知消息趕來陪她，還開了網路分享，讓她可以滑滑手機度過難熬的等待時光。

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報導提到，當時奧爾蒂斯無聊的打開電子郵件看有沒有什麼訊息，沒想到意外發現一封中獎通知，她竟然抽中了10萬美元（約新台幣290萬元）的大獎，「我看著訊息，嚇得鬆開了手，手機掉落在地上」，本來還不可置信的她，到彩票總部成功兌換了獎勵後，才敢相信這麼幸運的事發生在自己身上。

報導補充，儘管這筆獎金扣除稅款後只剩7萬多美元（約新台幣205萬元），奧爾蒂斯仍相當高興的表示，自己終於可以換一台「可靠的交通工具」。

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