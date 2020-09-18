國際鳥盟除名中華鳥會 CEO禁止職員評論

國際鳥盟（BirdLife International）近日因為台灣的中華鳥會（CWBF）拒絕簽署「不促進或倡導中華民國的合法性及台灣脫離中國獨立」的文件，決議將中華鳥會除名，國際鳥盟的CEO事後竟然禁止職員針對此事發表評論。（圖擷自BirdLife International臉書）

2020/09/18 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於英國劍橋的國際鳥盟（BirdLife International），近日因為台灣的中華鳥會（CWBF）拒絕簽署「不促進或倡導中華民國的合法性及台灣脫離中國獨立」的文件，決議將中華鳥會除名，此事爆出後引發極大爭議，國際鳥盟的CEO竟然禁止職員發表評論。

據《路透》報導，中國近年來對國際集團或企業施加壓力，要求他們承認台灣是中國的一部分，引起了台灣政府和許多台灣人民的不滿。儘管國際鳥盟並未針對要求中華鳥會「反台獨」一事做出正式回應，但CEO朱利塔（Patricia Zurita）發送給員工的電郵已被《路透》取得。

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在電子郵件中，朱利塔批評中華鳥會的對外聲明令人相當傷心，並告知職員們如果對此事有疑問，請不要（原文使用大寫DO NOT）發表任何評論，而是應該將此事轉交給她處理。

《路透》透過電郵和手機詢問「封口令」後，截至目前為止朱利塔尚未有任何回應，國際鳥盟對此則表示，他們將會儘快做出更充分的聲明。

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