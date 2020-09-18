為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    怕了？台反共桌遊「逆統戰」頻遭出征 中官員竟下令不准討論

    「逆統戰」桌遊（左）現在在中國被禁止討論（右）。（圖擷自「逆統戰」臉書，合成圖）

    「逆統戰」桌遊（左）現在在中國被禁止討論（右）。（圖擷自「逆統戰」臉書，合成圖）

    2020/09/18 12:27

    〔即時新聞／綜合報導〕由台灣團隊「ESC臺灣境外戰略溝通工作小組」設計的反共桌遊「逆統戰」上月開始募資，但由於遊戲本身政治立場鮮明，在社群平台時頻頻遭中國「小粉紅」翻牆出征，讓這款桌遊漸漸在中國聲名大噪；現在竟傳出中國官員下令，不得翻牆出征討論有關「逆統戰」，讓台灣網友笑說「一個遊戲就把中共嚇死」。

    綜合媒體報導，桌遊「逆統戰」自上月17日開始，在募資平台開始募資，原定目標募資10萬元，沒想到在短短24小時就突破200萬元，截至今日中午更是募資超過1000萬元，這也讓團隊即將在Steam平台推出電腦版遊戲，「顛覆中共政權」。

    反共桌遊「逆統戰」的遊戲設計及政治立場，就如同字面上鮮明，遊戲簡介就點名「逆統戰，就是對共產黨逆向實施統戰。聯合一切中共的敵人，打擊中共」，玩家能扮演遭中共欺壓的民族或是中共本身，並藉由勾結境外勢力、滲透敵營及顛覆國家政權等手段來達成勝利條件，因此推出募資之後，頻頻遭到中國「小粉紅」出征、檢舉遊戲的各大社群平台。

    隨著中國網軍的出征，「逆統戰」這樣「煽動顛覆國家政權」的遊戲在中國境內越來越知名，為了遏止此效應，中國官員現在竟要求網友們「絕對不許碰這話題！」

    「逆統戰」官方臉書16日PO出一張圖片，內容指出，有中國官員在會議上對於台灣桌遊「逆統戰」再次聲明，要求各論壇管理員不得翻牆出征臉書及推特等社群平台，並表示目前政策就是「不准討論」所有與桌遊相關的人事物。

    相關消息一出後，也讓台灣網友紛紛表示讚嘆，在PTT留言表示「中國怕死了XDDD買起來」、「用桌遊顛覆政權」、「一定買爆、已經買爆」、「一個遊戲就把中共嚇死」、「這也落實反攻大陸耶，國民黨還不出來支持」、「支那好朋友崩潰」、「水啦，笑死」、「已放入購物清單」

    「逆統戰」為一款反共的桌遊。（圖擷自逆統戰募資平台）

    「逆統戰」為一款反共的桌遊。（圖擷自逆統戰募資平台）

    逆統戰現在已募資到超過一千萬元。（圖擷自逆統戰募資平台）

    逆統戰現在已募資到超過一千萬元。（圖擷自逆統戰募資平台）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黃之鋒曬吳乃德贈書遭中國小粉紅出征！ 網笑喊：瘋湧而出
    2020/08/28 22:36

    黃之鋒曬吳乃德贈書遭中國小粉紅出征！ 網笑喊：瘋湧而出
    蔡英文日文祈願安倍晉三康復 日本網友感動灌爆：盼日台建交！
    2020/08/28 20:30

    蔡英文日文祈願安倍晉三康復 日本網友感動灌爆：盼日台建交！

    香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
    中共釋出警旗「紅藍配」 小粉紅崩潰跳腳：向台灣看齊？
    2020/08/27 00:34

    中共釋出警旗「紅藍配」 小粉紅崩潰跳腳：向台灣看齊？
    扯！中國廠商拿「房思琪」做情趣桌遊 負責人稱巧合還嗆聲
    2020/08/25 23:14

    扯！中國廠商拿「房思琪」做情趣桌遊 負責人稱巧合還嗆聲

    雙「低」時代 自住客挑房這樣選
    他揭柯粉粉專管理員是中國小粉紅 怒轟：企圖裂解台灣民主
    2020/08/17 00:38

    他揭柯粉粉專管理員是中國小粉紅 怒轟：企圖裂解台灣民主
    中國玩家舉報台灣遊戲「辱華」 反遭Steam「送中」網友笑翻
    2020/08/11 16:27

    中國玩家舉報台灣遊戲「辱華」 反遭Steam「送中」網友笑翻
    國際今日熱門
    前所未見！巨大行星繞著小7倍「死星」公轉 詭異畫面曝光
    2020/09/17 13:23

    前所未見！巨大行星繞著小7倍「死星」公轉 詭異畫面曝光 影片

    電梯突下降美女講師亡 目擊者尖叫鄰居嚇到不願回想
    2020/09/17 12:36

    電梯突下降美女講師亡 目擊者尖叫鄰居嚇到不願回想

    疑受野火天候影響 美國成千上萬候鳥離奇死亡
    2020/09/17 13:44

    疑受野火天候影響 美國成千上萬候鳥離奇死亡

    腦中卡子彈成怪物！他姦殺前女友吃人腦 畫面比恐怖片駭人
    2020/09/17 14:33

    腦中卡子彈成怪物！他姦殺前女友吃人腦 畫面比恐怖片駭人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播