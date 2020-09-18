怕了？台反共桌遊「逆統戰」頻遭出征 中官員竟下令不准討論

「逆統戰」桌遊（左）現在在中國被禁止討論（右）。（圖擷自「逆統戰」臉書，合成圖）

2020/09/18 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣團隊「ESC臺灣境外戰略溝通工作小組」設計的反共桌遊「逆統戰」上月開始募資，但由於遊戲本身政治立場鮮明，在社群平台時頻頻遭中國「小粉紅」翻牆出征，讓這款桌遊漸漸在中國聲名大噪；現在竟傳出中國官員下令，不得翻牆出征討論有關「逆統戰」，讓台灣網友笑說「一個遊戲就把中共嚇死」。

綜合媒體報導，桌遊「逆統戰」自上月17日開始，在募資平台開始募資，原定目標募資10萬元，沒想到在短短24小時就突破200萬元，截至今日中午更是募資超過1000萬元，這也讓團隊即將在Steam平台推出電腦版遊戲，「顛覆中共政權」。

請繼續往下閱讀...

反共桌遊「逆統戰」的遊戲設計及政治立場，就如同字面上鮮明，遊戲簡介就點名「逆統戰，就是對共產黨逆向實施統戰。聯合一切中共的敵人，打擊中共」，玩家能扮演遭中共欺壓的民族或是中共本身，並藉由勾結境外勢力、滲透敵營及顛覆國家政權等手段來達成勝利條件，因此推出募資之後，頻頻遭到中國「小粉紅」出征、檢舉遊戲的各大社群平台。

隨著中國網軍的出征，「逆統戰」這樣「煽動顛覆國家政權」的遊戲在中國境內越來越知名，為了遏止此效應，中國官員現在竟要求網友們「絕對不許碰這話題！」

「逆統戰」官方臉書16日PO出一張圖片，內容指出，有中國官員在會議上對於台灣桌遊「逆統戰」再次聲明，要求各論壇管理員不得翻牆出征臉書及推特等社群平台，並表示目前政策就是「不准討論」所有與桌遊相關的人事物。

相關消息一出後，也讓台灣網友紛紛表示讚嘆，在PTT留言表示「中國怕死了XDDD買起來」、「用桌遊顛覆政權」、「一定買爆、已經買爆」、「一個遊戲就把中共嚇死」、「這也落實反攻大陸耶，國民黨還不出來支持」、「支那好朋友崩潰」、「水啦，笑死」、「已放入購物清單」

「逆統戰」為一款反共的桌遊。（圖擷自逆統戰募資平台）

逆統戰現在已募資到超過一千萬元。（圖擷自逆統戰募資平台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法