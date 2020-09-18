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    自動駕駛時速飆150公里 正副駕駛前座睡死了

    加拿大警方日前獲報一輛車在高速公路超速，男子疑似開起自動駕駛與另名乘客在前座睡覺。（圖擷自推特@RCMPAlberta）

    加拿大警方日前獲報一輛車在高速公路超速，男子疑似開起自動駕駛與另名乘客在前座睡覺。（圖擷自推特@RCMPAlberta）

    2020/09/18 12:21

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大警方日前獲報，一台車輛在艾伯塔省（Alberta）高速公路疑似超速，警方到場後發現車輛時速超過140公里，更一度達150公里，經警方攔查後，男子應是開啟自動駕駛，正副駕駛兩人似乎在前座睡覺。男子隨後也因疲勞駕駛、危險駕駛被起訴。

    綜合外媒報導，加拿大皇家騎警（RCMP）表示，一輛特斯拉Model S，日前以超過140公里的時速在高速公路行駛，似乎是開起自動駕駛模式，可見前排座椅放倒，且兩人都在睡覺。皇家騎警指出，警車閃燈示意前方車輛停下，車輛竟自動加速至時速150公里，而加拿大高速公路速限為110公里。

    警員特布爾（Darrin Turnbull）表示，警車接近超速車輛後鳴笛，隨後看見駕駛從座位彈起。據報導駕駛是一名20歲的男子，來自英屬哥倫比亞省，因超速、疲勞駕駛被吊銷駕照24小時，隨後以危險駕駛起訴。

    加拿大皇家騎警警長格雷姆（Gary Graham）聲明表示，儘管許多新車備有自動駕駛功能，駕駛人仍須承擔責任，開啟相關功能後仍應該時刻注意車輛情形和路況。自從自動駕駛功能上路後，美國已傳出多起自動駕駛的車禍意外，格雷姆也提到，未來類似事件恐越來越頻繁。

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