為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    總統怒控西方國家操縱示威 白羅斯將關閉立陶宛、波蘭邊境

    總統盧卡申科17日宣布，將關閉與波蘭、立陶宛的邊境，並將加強與烏克蘭的邊境管制。（路透）

    總統盧卡申科17日宣布，將關閉與波蘭、立陶宛的邊境，並將加強與烏克蘭的邊境管制。（路透）

    2020/09/18 10:24

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯示威延燒一個多月，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）17日宣布，將關閉與波蘭、立陶宛的邊境，並將加強與烏克蘭的邊境管制。

    綜合外媒報導，白羅斯8月9日進行總統大選，執政長達26年的盧卡申科再次連任，引發民眾指控操縱選舉，大規模的示威遊行也讓白羅斯陷入政治危機，盧卡申科則多次怒斥示威行動被「西方國家操縱」。

    盧卡申科在首都明斯克的一場活動中表示，將關閉與西方國家的連結，與立陶宛、波蘭兩國的邊境將會優先關閉。白羅斯政府被迫將部隊從街頭撤離，半數的部隊人員必須前往邊境駐守，令人遺憾的是，當局也不得不加強與兄弟烏克蘭的邊境管制。

    盧卡申科指出，不希望發動戰爭，更不希望白羅斯、波蘭與立陶宛成為軍事行動的戰場，否則問題將無法得到解決。歐盟在上（8）月底達成協議，宣布將對白羅斯實施制裁，隨後盧卡申科便威脅將關閉邊境道路，中斷歐盟與俄羅斯的貨物運輸。

    盧卡申科宣布關閉邊境後，兩國也發表聲明回應。波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）表示，邊境關閉的消息，目前尚未獲得證實。波蘭外交部副部長賈布隆斯基（Pawel Jablonski）則指出，當局將此認為是政治宣傳的一項手段，只為營造外部威脅感。波蘭外交部則強調，邊境持續正常運作。

    立陶宛邊境衛隊隊長柳巴耶瓦斯（Rustamas Liubajevas）表示，邊境也正常運作。立陶宛外交部長林科維修斯（Linas Linkevicius）表示，目前仍不清楚這項宣布有何意義，不清楚白羅斯是否會中斷貨物運輸、居民移動或其他，仍須靜待白羅斯行動。

    歐盟日前再次表示，不會承認盧卡申科是白羅斯的合法總統，盧卡申科在17日的演說中也對此做出回應，強調當局根據白羅斯的憲法和法律進行選舉，自己執政的合法性不需要任何人的承認。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不給普廷面子？歐盟再表態：不承認盧卡申科為白羅斯總統
    2020/09/16 09:51

    不給普廷面子？歐盟再表態：不承認盧卡申科為白羅斯總統
    盧卡申科會面「老大哥」獲金援 普廷允給400多億貸款
    2020/09/15 15:15

    盧卡申科會面「老大哥」獲金援 普廷允給400多億貸款

    社會宅正面效益 為司法園區注入利多
    白羅斯總統盧卡申科今訪俄國 明斯克昨10萬人抗議500人遭捕
    2020/09/14 18:22

    白羅斯總統盧卡申科今訪俄國 明斯克昨10萬人抗議500人遭捕
    歐盟將實施制裁 白羅斯總統威脅中斷貨物運輸
    2020/08/29 12:15

    歐盟將實施制裁 白羅斯總統威脅中斷貨物運輸

    科技生技股長期看多
    國際今日熱門
    員工被控煽動破壞港鐵....香港TVB遭警搜查
    2020/09/17 11:10

    員工被控煽動破壞港鐵....香港TVB遭警搜查

    波蘭擬立法禁生產皮草 數百農民抗議
    2020/09/17 12:05

    波蘭擬立法禁生產皮草 數百農民抗議

    沉沒160年！猶加敦半島外海首次發現馬雅奴隸船
    2020/09/17 12:02

    沉沒160年！猶加敦半島外海首次發現馬雅奴隸船

    罕見地中海颶風生成直撲希臘 當局發出最高級別警告
    2020/09/17 11:12

    罕見地中海颶風生成直撲希臘 當局發出最高級別警告

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播