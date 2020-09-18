總統怒控西方國家操縱示威 白羅斯將關閉立陶宛、波蘭邊境

總統盧卡申科17日宣布，將關閉與波蘭、立陶宛的邊境，並將加強與烏克蘭的邊境管制。（路透）

2020/09/18 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯示威延燒一個多月，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）17日宣布，將關閉與波蘭、立陶宛的邊境，並將加強與烏克蘭的邊境管制。

綜合外媒報導，白羅斯8月9日進行總統大選，執政長達26年的盧卡申科再次連任，引發民眾指控操縱選舉，大規模的示威遊行也讓白羅斯陷入政治危機，盧卡申科則多次怒斥示威行動被「西方國家操縱」。

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盧卡申科在首都明斯克的一場活動中表示，將關閉與西方國家的連結，與立陶宛、波蘭兩國的邊境將會優先關閉。白羅斯政府被迫將部隊從街頭撤離，半數的部隊人員必須前往邊境駐守，令人遺憾的是，當局也不得不加強與兄弟烏克蘭的邊境管制。

盧卡申科指出，不希望發動戰爭，更不希望白羅斯、波蘭與立陶宛成為軍事行動的戰場，否則問題將無法得到解決。歐盟在上（8）月底達成協議，宣布將對白羅斯實施制裁，隨後盧卡申科便威脅將關閉邊境道路，中斷歐盟與俄羅斯的貨物運輸。

盧卡申科宣布關閉邊境後，兩國也發表聲明回應。波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）表示，邊境關閉的消息，目前尚未獲得證實。波蘭外交部副部長賈布隆斯基（Pawel Jablonski）則指出，當局將此認為是政治宣傳的一項手段，只為營造外部威脅感。波蘭外交部則強調，邊境持續正常運作。

立陶宛邊境衛隊隊長柳巴耶瓦斯（Rustamas Liubajevas）表示，邊境也正常運作。立陶宛外交部長林科維修斯（Linas Linkevicius）表示，目前仍不清楚這項宣布有何意義，不清楚白羅斯是否會中斷貨物運輸、居民移動或其他，仍須靜待白羅斯行動。

歐盟日前再次表示，不會承認盧卡申科是白羅斯的合法總統，盧卡申科在17日的演說中也對此做出回應，強調當局根據白羅斯的憲法和法律進行選舉，自己執政的合法性不需要任何人的承認。

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