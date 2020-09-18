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    俄售軍武給印度中網友氣炸 中官媒反幫俄緩頰、怒斥小粉紅

    中印邊境衝突日益升溫，中國網友對俄羅斯持續向印度出售軍武對付中國感到不滿，但中國官媒卻幫俄羅斯緩頰。（路透社）

    中印邊境衝突日益升溫，中國網友對俄羅斯持續向印度出售軍武對付中國感到不滿，但中國官媒卻幫俄羅斯緩頰。（路透社）

    2020/09/18 10:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境衝突日漸升溫，自6月中兩國軍隊在加勒萬河谷爆發武力衝突，雙方至今仍僵持不下，衝突一觸即發。而在此期間，俄羅斯仍繼續向印度出售新式戰機，並同意提前交付S-400遠程防空導彈系統，中國網友怒嗆俄國「捅刀中國」。不過，中國官媒《環球時報》卻幫俄國緩頰，稱印度買武器對俄軍工發展「意義重大」，更大罵批評俄國的人是「存心煽動」、製造敵意。

    綜合媒體，印度為中印衝突向俄國購買大量軍武，在印度外長出席6月24日的莫斯科閱兵時，還催促俄國提前交付一批S400防空飛彈。俄羅斯不但同意，還向印度出售了1千輛坦克和33架戰機，並以非常低的價格出售大量AL-41引擎給印度，這是俄國授權印度生產100多架Su-35戰機的一部分，合約還允許印度利用Su-35技術，升級Su-30機隊，將武器技術轉移給印度。

    中國網友對俄國如此友好印度，怒指責俄羅斯在幫印度捅刀中國。不過，16日才應美國政府將軍售台灣多達7種主要武器系統而崩潰發社論怒嗆的《環球時報》卻幫俄羅斯緩頰，總編胡錫進15日撰寫評論文章護航，因印度是俄羅斯武器的長期最大買家之一，向印度賣武器對俄軍工發展意義重大，說中俄在保持所謂「新時代全面戰略協作夥伴關係的同時，也有各自「多元的外交利益」，並指在中印衝突中，俄羅斯扮演調停角色。

    此外，他將砲火指向自家人，怒斥批評俄羅斯的中國網友「是存心想要煽動，要在中俄兩國之間製造敵意」，還說中俄之間「結伴不結盟」，因為彼此不是盟友，所以「要求俄羅斯在中印衝突中選邊中國，是做不到的，也是不公平的」。

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