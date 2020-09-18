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    中國戰狼外交在歐洲挫敗！ 紐時：習近平面臨重大挑戰

    中國國家主席習近平14日與歐盟領導人進行視訊會議並發表講話。（美聯社資料照）

    中國國家主席習近平14日與歐盟領導人進行視訊會議並發表講話。（美聯社資料照）

    2020/09/18 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，北京在美中關係交惡之際，向歐洲示好以對抗美國，但隨著一個又一個國家對中國在貿易、香港、人權和其他問題感到憤慨，導致中國在歐洲發動的外交攻勢遭遇重大挫敗，且如果歐洲對中國的觀點產生持久的變化，中國國家主席習近平將面臨重大挑戰。

    《紐約時報》報導，歐洲人對中國政策的不滿情緒日益惡化，隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，這一現象在今年更加明顯。中國在疫情初期企圖隱匿的行動失當，而之後發動的「口罩外交」，卻被歐洲國家發現中國製的防疫裝備不良，引發當地民眾不滿，特別是在荷蘭和西班牙。

    根據歐洲外交關係委員會上週公布的一項調查，只有7%的歐洲人認為中國是對抗武漢肺炎的可靠夥伴，而有62%的歐洲人對中國持負面看法。

    報導提到，雖然北京承諾尋求和平合作，但歐洲人堅信，中國的威權主義在根本上與歐洲的政治價值觀背道而馳。中國外交部長王毅在8月訪問義大利、荷蘭、挪威、法國與德國，王毅這次訪問被視為修補歐中關係，但引發的爭議卻愈來愈多，顯示歐中關係日益緊張。

    針對捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣一事，王毅在德國發表談話，威脅要讓捷克「付出沉重代價」。王毅這段談話過去可能被忽視，但在中國「戰狼外交」引發歐洲政府高層與民眾不滿後，這類發言促使歐洲展現難得一見的團結。

    《紐約時報》報導，英國、法國和斯洛維尼亞及歐洲國家已跟隨美國採取行動，限制中國華為在當地進行投資。甚至與中國經貿關係緊密、一向主導歐洲政策走向的德國也已表現出失去耐心的態度。外交部長馬斯（Heiko Maas）力挺捷克，警告王毅「威脅不適合這裡」。德國總理梅克爾（Angela Merkel）與習近平進行2個小時的討論後，她說，必須承認與中國在某些領域，問題不斷增加，但雙方也將在尋找解決方案。

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