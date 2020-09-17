拜耳聯手美政府遊說 泰國逆轉除草劑禁令

拜耳公司旗下孟山都的除草劑「年年春」。（路透檔案照）

2020/09/17 23:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕泰國政府原訂去年12月起禁用除草劑嘉磷塞（glyphosate，又名「草甘膦」），但是在禁令實施前幾天突然撤銷。「路透」17日披露德國跨國化工集團拜耳（Bayer）公司與美國政府合作，遊說泰國逆轉這項政策。

路透獲得美國非營利環保組織「生物多樣性中心」（Center for Biological Diversity）提供依據美國「資訊自由法」取得的一批200多頁文件，內容包括美國政府官員與拜耳公司代表之間的通訊紀錄。

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嘉磷塞是美國生物科技公司「孟山都」倍受爭議的除草劑產品「年年春」（Roundup）的主要成份，在世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究署（IARC）致癌物分類中，被列為「很可能對人體致癌」（2A類）。拜耳2018年完成併購孟山都，今年6月以109億美元天價，和解美國將近10萬宗「年年春」致癌訴訟。

泰國國家有害物質委員會去年10月以嘉磷塞對人體健康的影響為由，通過禁用，預定12月生效，但是在11月27日取消實施這項禁令。

路透報導指出，拜耳去年9月18日向美國農業部請求協助反對泰國下禁令，並特別點名泰國農業部副部長瑪南雅（Mananya Thaiset），指她「尋求大幅加速實施禁令」。10月22日泰國政府通過禁令當天，美國貿易代表署（USTR）與拜耳的一連串電郵往來中討論了瑪南雅，向拜耳詢問有關瑪南雅的資料，寫道「知道她的動機，或許有助於美國政府反駁」禁令。

不過，拜耳與美國的主要目標是總理帕拉育。10月24日拜耳公司跨國政府事務資深總監崔維斯（Jim Travis）給USTR的郵件說，「所有努力應聚焦總理」。美國農業部副部長麥金尼（Ted McKinney）在同月17日致信帕拉育，要求延後實施禁令。

泰國若禁用嘉磷塞，就表示使用該化學物的農作物無法進口，2019年美國大宗穀物向泰國出口達將近10億美元。

路透未能確認泰國政府是因美國、拜耳公司遊說而取消禁令。泰國政府發言人否認此決定受到外國影響；總理辦公室否認知道美國或拜耳遊說。

美國貿易代表署未評論此事；農業部發言人被詢問此事，表示「美國環保署...認為在依照現行標示使用下，嘉磷塞對人體無害」。拜耳公司說該公司「與所有公部門的往來都是例行、專業、並且符合所有法規」，「泰國政府取消嘉磷塞禁令，與全球主管機關基於科學的認定一致」。

去年8月德國拜耳公司總部外懸掛的識別標誌和旗幟。（路透檔案照）

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