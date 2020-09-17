有詭！ 閻麗夢公布論文就被封帳號 蔡霞曝疑點：匪夷所思

逃亡美國的中國病毒專家閻麗夢（見圖）14日與研究團隊公布論文，援引證據指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒可能來自實驗室後，其推特帳號就遭到凍結。（圖擷取自推特）

2020/09/17 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕逃亡美國的中國病毒專家閻麗夢14日與研究團隊公布論文，援引證據指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒可能來自實驗室後，其推特帳號就遭凍結。對此，中共中央黨校退休教授蔡霞提出疑點，直呼感到「匪夷所思」。

「閻麗夢的推特被封殺，真是匪夷所思。」蔡霞在推特發文表示，推特管理層處理問題反差相當大，因為冒充她的假帳號相當很多，雖然網友幫她舉報和揭露假冒她的帳號，但推特至今都沒有處理，反觀卻如此神速處理閻麗夢的推特，這其中怎麼不引人生疑？「期待美國政府進行調查，以切實保護言論自由權利」。

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美國智庫哈德遜研究所前客座研究員韓連潮也認為，封殺閻麗夢就是打壓言論自由，他認為閻發表的是一篇科學論文，但她在推特還沒有發幾篇文章就被封殺，這太匪夷所思了。

韓連潮強調，推特如不澄清，美政府應當對這種打壓言論自由的行為進行調查。社交媒體已成公共廣場，必須要有公開透明的規則來規範公司行為，不能為所欲為！有網友就諷刺，「華春瑩、趙立堅、足交色狼劉曉明可以整天發各種亂七八糟的虛假消息卻安然無恙。推特公司必須要給個解釋。」

前港大公共衛生學院研究員閻麗夢13日加入推特，帳號名稱為@LiMengYAN119，約有5萬名關注者，隔天她與3名隸屬於法治社會基金與法治基金的學者在資料平台Zenodo發表共同完成的論文，並將連結放在推特上。

這26頁的論文指控武漢肺炎病毒生物特徵與自然出現的人畜共通病不一致，可能來自實驗室，並稱中國科學院武漢病毒研究所只要經過5個步驟，耗時6個月就能製作出武漢肺炎病毒。沒想到她的推特帳號在建立不到2天內就被凍結，點入頁面只見「帳戶已停用」，並指推特官方會停用違反規則的帳號。

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