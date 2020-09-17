為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    閻麗夢帳號被封至今原因不明 美議員轟推特：公開站北京那邊

    流亡美國的中國學者閻麗夢（見圖）14日與研究團隊公布論文，援引證據指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒來自實驗室。（擷取自網路）

    流亡美國的中國學者閻麗夢（見圖）14日與研究團隊公布論文，援引證據指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒來自實驗室。（擷取自網路）

    2020/09/17 23:29

    〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的中國學者閻麗夢14日與研究團隊公布論文，援引證據指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒恐來自實驗室，隨後她發文的推特帳號就遭到封鎖，推特至今沒有解釋封鎖原因。對此，白宮資深顧問納瓦羅（Peter Navarro）連續在推特上PO文質疑為何閻遭封鎖？另外，美國議員霍利（Josh Hawley）更直接砲轟「推特公開站在北京一邊」。

    綜合媒體報導，閻麗夢帳號才剛創建沒多久，就擁有6萬人追蹤，在帳號被封之前，她針對武漢肺炎發表了幾篇相關討論。14日她首次在推特發表論文，不過馬上就遭推特封鎖帳號。

    對此，美國議員霍利（Josh Hawley）在推特PO出一篇推特封鎖閻麗夢帳號的新聞，並寫下「現在推特公開站在北京那邊」。

    另外，白宮貿易與製造業政策辦公室主任、《國防生產法》政策協調員納瓦羅（Peter Navarro）14日才轉貼了閻麗夢的推文，15日發現該文被刪除後，立刻在推特質疑「為什麼推特要封鎖她的帳號？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    有詭！ 閻麗夢公布論文就被封帳號 蔡霞曝疑點：匪夷所思
    2020/09/17 23:13

    有詭！ 閻麗夢公布論文就被封帳號 蔡霞曝疑點：匪夷所思
    新冠病毒源自實驗室 半年製成
    2020/09/16 05:30

    新冠病毒源自實驗室 半年製成

    社會宅正面效益 為司法園區注入利多
    論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流
    2020/09/15 05:56

    論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流
    中國疫苗已到三期臨床階段 閻麗夢爆：多人出現嚴重不良反應
    2020/08/28 00:10

    中國疫苗已到三期臨床階段 閻麗夢爆：多人出現嚴重不良反應

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    掌握證據！閻麗夢：若中國不公布改造病毒過程 疫苗不會有效
    2020/08/11 01:11

    掌握證據！閻麗夢：若中國不公布改造病毒過程 疫苗不會有效
    國際今日熱門
    搶救天然氣輸送管道！德開交換條件 盼美停止制裁
    2020/09/17 00:41

    搶救天然氣輸送管道！德開交換條件 盼美停止制裁

    聯合國大會15日開議 紐約時代廣場26秒影片狂秀「台灣」
    2020/09/17 06:07

    聯合國大會15日開議 紐約時代廣場26秒影片狂秀「台灣」 影片

    印媒爆武漢實驗室與巴國軍方合作 研究致命病毒
    2020/09/17 06:20

    印媒爆武漢實驗室與巴國軍方合作 研究致命病毒

    武漢肺炎》中國又不妙！雲南火速建造「方艙醫院」
    2020/09/17 05:55

    武漢肺炎》中國又不妙！雲南火速建造「方艙醫院」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播