閻麗夢帳號被封至今原因不明 美議員轟推特：公開站北京那邊

流亡美國的中國學者閻麗夢（見圖）14日與研究團隊公布論文，援引證據指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒來自實驗室。（擷取自網路）

2020/09/17 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的中國學者閻麗夢14日與研究團隊公布論文，援引證據指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒恐來自實驗室，隨後她發文的推特帳號就遭到封鎖，推特至今沒有解釋封鎖原因。對此，白宮資深顧問納瓦羅（Peter Navarro）連續在推特上PO文質疑為何閻遭封鎖？另外，美國議員霍利（Josh Hawley）更直接砲轟「推特公開站在北京一邊」。

綜合媒體報導，閻麗夢帳號才剛創建沒多久，就擁有6萬人追蹤，在帳號被封之前，她針對武漢肺炎發表了幾篇相關討論。14日她首次在推特發表論文，不過馬上就遭推特封鎖帳號。

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對此，美國議員霍利（Josh Hawley）在推特PO出一篇推特封鎖閻麗夢帳號的新聞，並寫下「現在推特公開站在北京那邊」。

另外，白宮貿易與製造業政策辦公室主任、《國防生產法》政策協調員納瓦羅（Peter Navarro）14日才轉貼了閻麗夢的推文，15日發現該文被刪除後，立刻在推特質疑「為什麼推特要封鎖她的帳號？」

Now @Twitter is openly on the side of Beijing https://t.co/DmPjuhpgP2 — Josh Hawley （@HawleyMO） September 16, 2020

Why would Twitter pull down Dr. Yan's account? https://t.co/yeMA3rlPxq — Peter Navarro （@PeterNavarro45） September 15, 2020

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