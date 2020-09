閻麗夢帳號被封至今原因不明 美議員轟推特：公開站北京那邊

2020/09/17 23:29

〔即時新聞/綜合報導〕流亡美國的中國學者閻麗夢14日與研究團隊公布論文,援引證據指武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)病毒恐來自實驗室,隨後她發文的推特帳號就遭到封鎖,推特至今沒有解釋封鎖原因。對此,白宮資深顧問納瓦羅(Peter Navarro)連續在推特上PO文質疑為何閻遭封鎖?另外,美國議員霍利(Josh Hawley)更直接砲轟「推特公開站在北京一邊」。

綜合媒體報導,閻麗夢帳號才剛創建沒多久,就擁有6萬人追蹤,在帳號被封之前,她針對武漢肺炎發表了幾篇相關討論。14日她首次在推特發表論文,不過馬上就遭推特封鎖帳號。

對此,美國議員霍利(Josh Hawley)在推特PO出一篇推特封鎖閻麗夢帳號的新聞,並寫下「現在推特公開站在北京那邊」。

另外,白宮貿易與製造業政策辦公室主任、《國防生產法》政策協調員納瓦羅(Peter Navarro)14日才轉貼了閻麗夢的推文,15日發現該文被刪除後,立刻在推特質疑「為什麼推特要封鎖她的帳號?」

Now @Twitter is openly on the side of Beijing https://t.co/DmPjuhpgP2