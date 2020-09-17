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    東京女子被性騷衝派出所求救 竟因沒警察遭猥褻

    日本有名20多歲的女子昨天在東京葛飾區路上，遇到一位色狼企圖對她猥褻，結果當女子跑到附近的派出所求救時，裡頭竟空無一人，最後被色狼追上性騷擾得逞。示意圖，非當事日本警察。（美聯社）

    日本有名20多歲的女子昨天在東京葛飾區路上，遇到一位色狼企圖對她猥褻，結果當女子跑到附近的派出所求救時，裡頭竟空無一人，最後被色狼追上性騷擾得逞。示意圖，非當事日本警察。（美聯社）

    2020/09/17 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕日本有名20多歲的女子昨天在東京葛飾區路上，遇到一位色狼企圖對她猥褻，結果當女子跑到附近的派出所求救時，裡頭竟空無一人，最後色狼還追進派出所性騷擾得逞；東京都警視廳指出，當時該派出所應當要留守2名員警，表示將進行調查。

    根據《NHK》報導，根據調查指出，這名20多歲的女子在路上行走時，遇到一位變態男子騎著單車靠近她，邊對說「好可愛」邊撫摸女子的身體；女子趕緊逃跑，並跑到葛飾區南水元派出所求救，而男子還邊騎著單車追了上來，結果派出所內竟然沒有警力留守，結果女子被追進派出所變態猥褻得逞，最後在奮力抵抗下這名變態才逃走。

    目前東京都警視廳正在調閱附近的監視錄影器，以追捕這名大膽的變態男子，另外也針對當時空無一人的派出所進行究責；然而雖然依照規定，派出所皆至少要留守2名警力，但由於例行巡邏與突發案件，導致派出所在每天某個時段會發生沒有人的情形。

    為避免這類情況發生，日本警方近年有增加多項改善措施，除了在派出所安裝直通上級單位的通報系統供民眾使用外，也授權警方聘用以退休警察為主的「派出所諮詢員」（交番相談員）留守派出所輔助警方，另外也會加派機動巡邏警力道暫時無人的派出所轄區進行重點巡邏。

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