周庭嗆聲！日語發聲呼籲抵制劉亦菲版《花木蘭》

2020/09/18 00:10

〔即時新聞/綜合報導〕備受爭議的迪士尼電影《花木蘭》今(17)日在香港上映,因為演員劉亦菲、甄子丹在去年反送中期間發表「撐港警」言論,而被民主派人士籲請抵制,《花木蘭》目前反應冷淡。周庭今(17)日在YouTube頻道「周庭チャンネル」釋出新影片,並向日本民眾解釋,為何應該抵制觀看迪士尼真人版《花木蘭》。

周庭今日在Youtube頻道「周庭チャンネル」發佈新影片「日語小教室-木蘭篇」,直言「邊個睇左呢齣電影可以自己退訂我了(看那部電影的人可以自行退追我了)」,並在影片中以流暢日文向日本觀眾解釋杯葛迪士尼真人版《花木蘭》的主要原因。

首要爭議是,迪士尼影業在該片結尾感謝欄中向香港維吾爾族自治區宣傳部以及吐魯番公安局致謝。對此,周庭直問,中國政權在再教育營、集中營中關押維吾爾人,打壓人權與宗教自由,為何迪士尼還能以這樣的方式感謝中國官方管理維吾爾人的機構呢?

再來是該片主演劉亦菲去年就香港民主運動議題,公開發表「支持港警」的言論。周庭指出,對於在運動中經歷種種港警濫暴的港人而言,此番言論實在是難以接受。

最後,周庭也籲請觀眾,除了自身抵制之外,也請提醒身邊的親友切莫因為是迪士尼出品,而帶著小朋友去看這部電影。

影片一出,各界網友紛紛在影片下方留言,「I'll follow you Agnes, the true Mulan.(我支持周庭,真正的木蘭)」、「周庭加油❣️日本から応援しています。(來自日本的加油)」、「Agnes Chow, you're the real Mulan!(周庭,妳才是真木蘭)」。

然而,周庭今日稍早指出,這部影片被Youtube標上「黃標」,指稱影片內容「涉及暴力和受傷場面」。對此,周庭表示,應是影片中有關新疆集中營的相片,被Youtube定為不合適,因此被標上黃標了。

周庭也指出,近來很多人已經意識到黃標問題對創作者的嚴重性,而這也是她之所以在募資平台Patreon開設帳號的原因。周庭表示,希望各位支持周庭的朋友,除了支持她的Youtube頻道,也可以支持她的Patreon。而她也會堅持原則,無論如何,都只說她所相信的事。

