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    北京預告19日鳴放防空警報 黃安看到嚇傻了

    黃安在北京高速公路上，發現北京19日要鳴放防空警報。（圖取自黃安微博）

    黃安在北京高速公路上，發現北京19日要鳴放防空警報。（圖取自黃安微博）

    2020/09/17 19:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一線、二線城市近期均宣布，明（18日）起將響起防空警報，就連首都北京也不例外，台灣舔共藝人黃安今（17日）看見相關通知，傻眼直呼「啥意思呀？」

    綜合中國媒體報導，根據《中華人民共和國人民防空法》、《中華人民共和國國防教育法》，各省在9月18日起將逐漸實施防空警報，江西、江蘇、河北等省份訂在18日上午10時進行，北京依《北京市人民防空條例》訂於19日上午10時進行，天津有鑑於近期有英語考試，順延至20日上午10時進行。

    台灣舔共藝人黃安今（17日）在中國社群媒體「微博」發文指出，今天搭車上了北京高速公路，匝道口電子顯示告示驚見「9月19日10時0分至23分五環區域外，試鳴防空警報」，黃安當下驚訝地直呼「啥意思呀？」對於北京發布防空警報感到十分不可思議。

    不過，中國網友對此砲轟「你說你中國人，還不知道？」，中國網友們解答，1931年9月18日在中國東北爆發「九一八事變」，「中國國民革命軍」東北邊防軍和「大日本帝國關東軍」爆發衝突，日軍炸毀自己修築的南滿鐵路，並稱是中國軍隊所為，藉此占領瀋陽，因此中共每逢「9月18日」就會鳴放防空警報。

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