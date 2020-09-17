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    武漢肺炎》印度確診510萬僅8.3萬病歿 官員：死在家沒計算

    印度今日又添近10萬例武肺確診病例，創下新高，總數超過510萬，官方死亡人數則偏低，迄今約8.3萬人病歿。（美聯社）

    印度今日又添近10萬例武肺確診病例，創下新高，總數超過510萬，官方死亡人數則偏低，迄今約8.3萬人病歿。（美聯社）

    2020/09/17 18:57

    〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，今（17）日又添近10萬例確診，創下新高，總數超過510萬，官方死亡人數則偏低，迄今約8.3萬人病歿，印度專家指出，這是讓人誤解的數字，有很多死亡人數沒有被計算，地方官員揭露，死在家中或送醫途中的確診患者並未被計算在內。

    綜合外媒報導，根據印度衛生部最新通報，該國在過去24小時增加9萬7894例，創下單日新高，使確診總數達到511萬8253例，僅次於約有660萬例的美國；相較於確診病例大幅增加，印度的染疫死亡人數偏低，今增加1132例，累計8萬3198人病歿，印度衛生部以此為證據，聲稱該國在防疫方面取得成功。

    但印度病毒學家約翰（T. Jacob John）指出，死亡人數被低估了。事實上，印度衛生部有發布指南，要求各邦計算所有疑似武肺死亡病例，包括可能死於武肺但未經病毒檢測的病例，但這些準則只是「建議」，許多地方政府都未遵守。

    疫情最嚴重的馬哈拉什特拉邦已有超過百萬例確診，當地衛生首長帕蒂爾（Archana Patil）坦承未紀錄可疑死亡病例。阿薩姆邦有患者死後確診，但卻未被計入武肺死亡病例，因為醫生認為這非主要死因，而是先前診斷出的神經系統疾病致死。

    安得拉邦前防疫措施領導人拉米許（P.V. Ramesh）說，確診病患死在家中、送醫途中或送達醫院之際，都未被計算。但大部分印度人都是在家中去世，這種情況在農村更為普遍，而武肺病毒現正在農村地區傳播。

    公衛專家班恩（Anant Bhan）表示，在確診人數不斷增加之際，政府仍強調低死亡數，會讓民眾以為病毒並非致命，進而產生「錯誤的保護觀念」，導致人們不採取預防措施，未戴口罩或未保持社交距離。

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