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    武漢肺炎》印度大爆發 全球確診突破3000萬

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續於全國肆虐，據國外網站統計，全球目前已逾3000萬例確診，另有超過94萬人死亡。（路透）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續於全國肆虐，據國外網站統計，全球目前已逾3000萬例確診，另有超過94萬人死亡。（路透）

    2020/09/17 20:03

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續於全國肆虐，據國外網站統計，全球目前已逾3000萬例確診，另有超過94萬人死亡。除了全球疫情最嚴重的美國已逼近700萬例確診外，近日確診激增、已攀升至全球總確診數第2名的印度，也令人十分憂心。

    根據世界實時統計數據網站《Worldometer》今（17日）統計，目前全球已有3007萬4612例確診，死亡人數則為94萬5818人，8月30日時，全球確診數為2500萬例，這顯示在短短18天內急速增加了約500萬例。

    其中，確診數最高的，美國目前確診數達682萬8698例，非常有可能在10月之前突破700萬例。確診第2高的印度在最近疫情大爆發，已急速增至512萬2846例確診，且最近幾日每天新增的確診人數都在8萬到9萬多例，專家認為印度的疫情比公布的數字還嚴重，許多病例或死亡人數未被列入統計。

    另外，俄羅斯仍以每天約5000例上下確診的速度增長，目前108萬5281例確診排名第4，僅次於第3名，總計442萬1686例確診的巴西。

    另外，根據歐盟指出，最新數據顯示，目前歐盟有超過一半的國家確診數正呈現上升趨勢，隨著許多學校重新開放及大型活動重啟，提醒各國政府持續宣導防疫措施，告訴人們疫情尚未結束。

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