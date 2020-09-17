中國皮皮挫！友台防衛相岸信夫 家族出了8位首相

日本首相菅義偉任用親台派岸信夫（左）為防衛相。圖為2015年時任民進黨主席蔡英文（右）訪問山口縣，由岸信夫陪同。（圖取自蔡英文推特）

2020/09/17 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相菅義偉新內閣有多位友台閣員，其中岸信夫出任防衛相，更令中國驚慌失措。岸信夫為前首相安倍晉三的胞弟，立委管碧玲整理其家族譜系圖，指出該家族至少出了8個首相，從政人士、產業鉅子更難以勝數。

管碧玲今（17）日發文介紹，長期友台的岸信夫是安倍晉三的胞弟，過繼給舅父岸信和，所以名為岸信夫。

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文中寫道，岸家或安倍家自明治維新後，逐漸在日本政壇嶄露頭角。母系親屬往上可以追溯到「明治維新後第一代祖」佐藤信寬，是江戶時代後期的長州（現在的山口縣）藩士，曾任濱田縣權知事、島根縣令。外祖父岸信介與叔公佐藤榮作則在二戰後先後擔任首相。

文中指出，父系安倍家，父親安倍晉太郎曾任外相，日本政壇咸認他如非早逝，應有極大的機會擔任首相；祖父安倍寬亦曾任外相。高祖安倍慎太郎是日本明治時期第一回當選的山口縣議員。祖母靜子的祖父，亦是出身長州（山口縣）參與過甲午戰爭與日俄戰爭的陸軍大將、勳位子爵的大島義昌。

管碧玲說，從譜系圖可以看出來，安倍家族的親屬與姻親屬，有明治維新三傑之一的大久保利通（當年尚未有首相職稱，但大久保是當時的實質「首相」）、吉田茂、麻生太郎、高橋是清、鈴木善幸，「至少有8位首相」，如果再延伸追蹤，與伊藤博文等多位首相也有遠遠的姻親關係；與該家族相連起來的閣員、參眾議員、皇族及出名的產業界鉅子更是多到難以勝數。

管碧玲表示，要對過去特別友台的岸信夫防衛相，給予深深的誠摯祝福，也期待在日益變化的國際情勢中，日本的新內閣能逐漸調整台日關係進入新的境界。

管碧玲辦公室製圖解釋岸信夫、安倍晉三的家族。（擷取自管碧玲臉書）

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