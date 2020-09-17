乘客嚇壞！日女大生搭電車包包突「冒煙起火」 山手線一度停擺

一名女大學生的包包突然冒煙，嚇得車上旅客紛紛走避，該事件也造成山手線一度停擺。（擷取自推特）

2020/09/17 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本大量通勤族搭乘的日本山手線電車，於昨日發生一起意外，一名女大學生的包包突然冒煙起火，嚇得車上旅客紛紛走避，後來調查發現，是包包中的電棒捲導致，而這起事件也造成山手線一度停擺。

綜合日媒報導，日本時間昨（16日）早上9點左右，在東京山手線電車車廂中，一名女大學生放置在膝上的帆布包包突然灼熱異常，女大生立刻將包包丟到車廂地上，而包包則開始冒出白煙，接著竄出火苗，讓乘客們嚇得往後退開，讓出一片空地。

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隨後，工作人員立刻趕抵車廂，將乘客疏散至上野站月台，並撲滅大火，不過女大學生的大腿已被燒傷，她並被送往醫院。根據警方說法，起火原因為女大生包包中的電棒捲電池，目前正在調查更詳細的原因。而由於這起事件，山手線電車一度停擺10分鐘，影響許多通勤上班族。

根據其他乘客拍下的影片，可見當時車廂內十分混亂吵雜，乘客們既驚惶又害怕，一個黑色的包包則被棄置地板，不斷冒出白色煙霧。一名拍下照片的乘客表示，因為擔心包包會爆炸，所有乘客都遠離那包包。一名乘客PO文說，他立刻按下了警急通知鈴，車上工作人員指示他打開所有窗戶。

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