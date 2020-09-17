塞進行李箱7小時又重壓 73公斤狠女虐死9歲同居人兒處22年徒刑

南韓一名女子虐待同居人9歲兒子，將其裝進行李箱後又對其施以重壓，釀成男童死亡，女子被處22年有期徒刑。圖為行李箱示意圖，與本文無關。（美聯社）

2020/09/17 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名41歲女子以同居人9歲兒子說謊為由，把男童關進行李箱內「懲罰」，關閉時間長逾7小時。男童在箱中苦苦哀求，卻遭到73公斤的女子反覆重壓行李箱虐待，直到男童完全沒有反應40分鐘後，女子才願將其送醫，然而經2日搶救後男童仍因缺氧性腦損傷不治離世。暴行曝光後，女子被依違反兒童福利法及殺人罪起訴，審判結果出爐，該名女子被求處22年有期徒刑。

據《朝鮮日報》報導，當事女子在案發當日上午12時，將男童裝進71.5公分高、50公分寬、29公分厚的行李箱中，時間長約3小時，因男童在箱中失禁，女子便在下午3時20分左右將其移至另一個較小行李箱（高60公分、寬44公分，厚24公分）中。

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受害男童在箱子裡大呼「媽媽」向女子求情，表達自己「呼吸困難」，卻遭到73公斤的女子數次跳到行李箱上重壓；在重力加速度的情況下，據檢察官推算，男孩在箱子裡受到的撞擊最大可達160公斤。施暴過程中，女子另名親骨肉也在場目睹全程。

男童在行李箱中逐漸失去反應，在其毫無反應40分鐘後，女子才在下午7時25分通報119處理；男童到院時已經失去心跳，搶救2日因缺氧性腦損傷離世。暴行曝光後，女子隨即遭到檢察單位依違反兒童福利法及殺人罪起訴，並求處無期徒刑。

報導指出，女子因不滿男童和自己的孩子們爭吵，因此對其施暴。審判過程中，女子堅稱自己沒有重壓行李箱，但與其子女作為目擊者的供詞有所出入，因此地方法院否認女子主張。

法官引述男童學校老師證詞表示，男童原本是開朗的孩子，但在被告人頻繁虐待之下變得沉默憂鬱，在暴行當下甚至不停呼喚被告人為「媽媽」以求情，且料在場目睹的孩子們也將終生負擔罪惡感，更顯女子不可饒恕之處，因此處加害女子22年有期徒刑。

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