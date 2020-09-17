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    軍情動態》遠征南海 美軍海陸猛男「大秀肌肉」 來真的

    美國第31海軍陸戰隊遠征軍日前在南海「秀肌肉」時，幾名海陸士兵也跟著「大秀肌肉」，並做成梗圖放在社群媒體上，展現美國人的幽默感。（圖取自美軍第31海軍陸戰隊遠征隊推特）

    美國第31海軍陸戰隊遠征軍日前在南海「秀肌肉」時，幾名海陸士兵也跟著「大秀肌肉」，並做成梗圖放在社群媒體上，展現美國人的幽默感。（圖取自美軍第31海軍陸戰隊遠征隊推特）

    2020/09/17 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國第31海軍陸戰隊遠征隊，和包含兩棲攻擊艦「美利堅號」（LHA 6）在內的3艘船艦，日前在南海「秀肌肉」時（muscle-flexing，指展示軍事實力），幾名士兵也跟著「大秀肌肉」，並做成梗圖放在社群媒體上，展現美國人的幽默感。

    根據美軍新聞稿，第31海軍陸戰隊遠征隊和美國兩棲戰備小組6日在南海演練「探視、登艦、搜索和扣押」（VBSS）任務，模擬從直升機快速登艦，控制敵人並扣押非法武器。第31海軍陸戰隊遠征隊由武裝偵查排、兩棲偵察排等組成。

    第31海軍陸戰隊遠征隊也在社群媒體發文，兩棲偵察排指揮官安德森（Steven Anderson）上尉表示，「作為海軍陸戰隊遠征隊的前沿部署，我們提供世界上最具彈性和迅速反應的戰力，以遏止海上的國際威脅」。

    發文也附上一張照片，上面寫著「第31海軍陸戰隊遠征隊航行至南海，陸戰隊弟兄表示」，接著便有4名海陸士兵大秀肌肉，展現好身材，在南海局勢緊張之際，帶來一絲輕鬆感。

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