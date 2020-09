軍情動態》遠征南海 美軍海陸猛男「大秀肌肉」 來真的

2020/09/17 11:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國第31海軍陸戰隊遠征隊,和包含兩棲攻擊艦「美利堅號」(LHA 6)在內的3艘船艦,日前在南海「秀肌肉」時(muscle-flexing,指展示軍事實力),幾名士兵也跟著「大秀肌肉」,並做成梗圖放在社群媒體上,展現美國人的幽默感。

根據美軍新聞稿,第31海軍陸戰隊遠征隊和美國兩棲戰備小組6日在南海演練「探視、登艦、搜索和扣押」(VBSS)任務,模擬從直升機快速登艦,控制敵人並扣押非法武器。第31海軍陸戰隊遠征隊由武裝偵查排、兩棲偵察排等組成。

請繼續往下閱讀...

第31海軍陸戰隊遠征隊也在社群媒體發文,兩棲偵察排指揮官安德森(Steven Anderson)上尉表示,「作為海軍陸戰隊遠征隊的前沿部署,我們提供世界上最具彈性和迅速反應的戰力,以遏止海上的國際威脅」。

發文也附上一張照片,上面寫著「第31海軍陸戰隊遠征隊航行至南海,陸戰隊弟兄表示」,接著便有4名海陸士兵大秀肌肉,展現好身材,在南海局勢緊張之際,帶來一絲輕鬆感。

Flexing in the South China Sea:



"As a forward deployed MEU, we provide the most flexible and responsive capability in the world to interdict international threats at sea,” said Capt. Steven Anderson, ARP commander for the 31st MEU.



Read more at https://t.co/joed4HwZTx! pic.twitter.com/pDA1SYXZVN