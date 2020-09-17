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    前所未見！巨大行星繞著小7倍「死星」公轉 詭異畫面曝光

    巨大行星繞著體積微小的白矮星運行。（擷取自NASA）

    巨大行星繞著體積微小的白矮星運行。（擷取自NASA）

    2020/09/17 13:23

    〔即時新聞／綜合報導〕人們印象中的恆星系統均由行星繞著中心巨大的恆星運轉，但科學家近期首度發現一個特殊系統，一個巨大無比的行星繞著中心俗稱「死星」的白矮星進行超高速公轉，後者體積僅比地球大一些，畫面超出一般人常識範圍，相當詭異。

    美國太空總署（NASA）指出，今日發表在權威期刊《自然》雜誌的研究中，科學家在NASA凌日系外行星巡天衛星任務中發現白矮星WD 1856+534及繞其運行的巨行星WD 1586b，該系統平均每1.4個地球日就出現一次凌星，換算下來，其公轉速度比水星繞太陽的速度快60倍以上。

    報告顯示，該系統中心白矮星WD 1856+534體積僅比地球大40％，比繞其運行的氣體行星WD 1586b還小上7倍。

    在經過動輒數十億年的生命後，多數恆星先會膨脹形成紅巨星，期間吞噬附近軌道的所有行星，緊接著再發生核心坍縮並成為緻密的白矮星，正因有中間這段過程，科學家過去認為，一顆白矮星周圍不太可能擁有過去恆星時期繞著運行的行星。

    然而，在這次的研究中，科學家發現氣體行星WD 1586b以相對極短的軌道繞著白矮星WD 1856+534運行，研究者認為，在過去恆星系時期，該氣體行星可能位於繞行軌道的最外圍，類似海王星當前在太陽系中的地位，因而在中心恆星垂死過程中倖免，最終在其他行星相互作用下，被拉近至當前的位置，繞著已演變為死星的白矮星運行。

    NASA指出，本次研究作為新證據，可能一舉改變學界過去對太陽壽終正寢後，太陽系行星最終命運的想像，本次研究結果顯示，在數十億年後，隨著太陽走到生命尾聲之時，地球雖仍無法脫離被吞噬的命運，但距離中心最遙遠的海王星可能會成為唯一的倖存者，屆時將孤零零的繞著化作白矮星的死去太陽繼續運行。

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