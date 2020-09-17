美記者爆軍方曾計劃推翻北韓政權 知情人士：確實有類似內容

南韓政府人士指出，南韓與美國制定的「作戰計劃5015」中，確實包括應對北韓核武打擊的內容。圖為北韓試射。（美聯社）

2020/09/17 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名記者伍德華（Bob Woodward）近期將推出的新書《憤怒》（Rage）中揭露美國戰略司令部曾探討過推翻北韓政權的「作戰計劃5027」，而多名南韓政府人士指出，南韓與美國在2015年制定的「作戰計劃5015」中，確實包括遏制北韓核威脅和應對北韓核武打擊的內容。

根據南韓《中央日報》報導，伍德華在新書《憤怒》中提到美國戰略司令部曾詳細探討過「作戰計劃5027」推翻北韓政權，在此方案中還包括使用80枚核武打擊北韓的可能性。不過有多位南韓政府人士提到，「作戰計劃5027」中並沒有寫入使用核武的相關內容，應該是伍德華記憶有誤。

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知情人士指出，「作戰計劃5027」設立前提是模擬南北韓爆發全面戰爭時，規定在開戰後90天內，美國應派出60萬兵力、5艘航空母艦、160艘艦船和2500架飛機支援南韓，且「作戰計劃5027」僅針對戰爭全面爆發的狀況作出部署，不足以應對其他類型作戰，因此南韓與美國2015年才會制定新的「作戰計劃5015」。

「作戰計劃5015」中提到，在北韓發動核打擊時，南韓及美國將對其進行報復性核打擊，在發現北韓使用大規模殺傷性武器進攻的跡象時，韓美兩國將攻擊北韓設施搶得先機，並啟動斬首作戰等內容。

南韓軍方人士解釋表示伍德華所說的「使用80枚核彈打擊北韓發動打擊的計劃（作戰計劃5027）」，應該不屬於作戰計劃5015之中，而是美國單邊作戰計劃的內容。韓東大學國際地域學教授朴元坤表示，美國在盟友中只有和南韓及北約制定以使用核武為前提的聯合作戰計劃，但核武使用權歸屬於美國，由美國總統一人決定。

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