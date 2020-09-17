為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    沉沒160年！猶加敦半島外海首次發現馬雅奴隸船

    墨西哥考古學家在猶加敦半島外海發唁在1861年沉沒的「聯合號」蒸汽船，而也是首度發現的馬雅奴隸船。（美聯社）

    墨西哥考古學家在猶加敦半島外海發唁在1861年沉沒的「聯合號」蒸汽船，而也是首度發現的馬雅奴隸船。（美聯社）

    2020/09/17 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥考古學家宣布在猶加敦半島外海的一艘沈船，證實為在1861年沉沒的「聯合號」（LaUnión）蒸汽船，而也是首度發現馬雅奴隸船。

    綜合外媒報導，2017年當地漁民在猶加敦半島外海約7公尺深的海底發現一艘沈船，經考古學家的比對文獻後，證實這艘船為在19世紀是多次在墨西哥和古巴之間運輸馬雅奴隸的「聯合號」蒸汽船，「聯合號」1861年9月出港，原定航向古巴哈瓦那，但出海後不久船上鍋爐就發生爆炸，造成船隻沉沒，當時船上80名船員與60名乘客至少半數人員死亡。

    1847年馬雅人起義，反抗墨西哥政府，這個延燒半個多世紀的「階級戰爭」（the Caste War of Yucatán）是馬雅人的最後一戰，在當局殘酷的鎮壓下，於1901年宣布平亂，不過直到1930年代才最後一批武裝團體停止扺抗，造成至少30萬人死亡，墨西哥政府報告馬雅人減少一半以上。

    由於墨西哥禁止使用奴隸，在戰爭期間，許多被俘虜的馬雅人就被當局由「聯合號」等船隻載運到古巴甘蔗田當奴隸，也有一些馬雅人是被招募工人之名騙上船，考古學家表示，當時每個馬雅奴隸以25元墨西哥披索賤賣給中間人，然後在古巴轉賣，男馬雅人可以在哈瓦那賣到160披索，女馬雅人120披索。

    考古學家表示，不清楚「聯合號」的最後一次航行是否有載運馬雅人，因為航行報告上未註明，可能是馬雅人被列為貨物而不是乘客，或者是船商企圖隱埋運送奴隸的狀況，因為「聯合號」在沉沒前一年就被抓到涉嫌走私馬雅奴隸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬雅「末日預言」再起 重新推算「與日環食同一天」
    2020/06/20 06:01

    馬雅「末日預言」再起 重新推算「與日環食同一天」
    墨西哥雨林發現疑迄今最大、最古老的馬雅遺址
    2020/06/04 10:22

    墨西哥雨林發現疑迄今最大、最古老的馬雅遺址

    社會宅正面效益 為司法園區注入利多
    馬雅文明就有蝙蝠俠？網路瘋傳遠古戰甲照 專家這樣說…
    2019/05/26 21:31

    馬雅文明就有蝙蝠俠？網路瘋傳遠古戰甲照 專家這樣說…
    故事》可吃、可玩、可帶你去陰間：馬雅文化裡的「狗」
    2018/02/20 11:13

    故事》可吃、可玩、可帶你去陰間：馬雅文化裡的「狗」

    科技生技股長期看多
    國際今日熱門
    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性
    2020/09/16 14:36

    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決
    2020/09/16 12:30

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決 影片

    巴西大沼澤230萬公頃林地被焚毀 美洲虎生存遭威脅
    2020/09/16 12:20

    巴西大沼澤230萬公頃林地被焚毀 美洲虎生存遭威脅

    軍情動態》作為GPS替代方案 美陸軍將選出新定位系統承包商
    2020/09/16 12:51

    軍情動態》作為GPS替代方案 美陸軍將選出新定位系統承包商

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播