沉沒160年！猶加敦半島外海首次發現馬雅奴隸船

墨西哥考古學家在猶加敦半島外海發唁在1861年沉沒的「聯合號」蒸汽船，而也是首度發現的馬雅奴隸船。（美聯社）

2020/09/17 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥考古學家宣布在猶加敦半島外海的一艘沈船，證實為在1861年沉沒的「聯合號」（LaUnión）蒸汽船，而也是首度發現馬雅奴隸船。

綜合外媒報導，2017年當地漁民在猶加敦半島外海約7公尺深的海底發現一艘沈船，經考古學家的比對文獻後，證實這艘船為在19世紀是多次在墨西哥和古巴之間運輸馬雅奴隸的「聯合號」蒸汽船，「聯合號」1861年9月出港，原定航向古巴哈瓦那，但出海後不久船上鍋爐就發生爆炸，造成船隻沉沒，當時船上80名船員與60名乘客至少半數人員死亡。

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1847年馬雅人起義，反抗墨西哥政府，這個延燒半個多世紀的「階級戰爭」（the Caste War of Yucatán）是馬雅人的最後一戰，在當局殘酷的鎮壓下，於1901年宣布平亂，不過直到1930年代才最後一批武裝團體停止扺抗，造成至少30萬人死亡，墨西哥政府報告馬雅人減少一半以上。

由於墨西哥禁止使用奴隸，在戰爭期間，許多被俘虜的馬雅人就被當局由「聯合號」等船隻載運到古巴甘蔗田當奴隸，也有一些馬雅人是被招募工人之名騙上船，考古學家表示，當時每個馬雅奴隸以25元墨西哥披索賤賣給中間人，然後在古巴轉賣，男馬雅人可以在哈瓦那賣到160披索，女馬雅人120披索。

考古學家表示，不清楚「聯合號」的最後一次航行是否有載運馬雅人，因為航行報告上未註明，可能是馬雅人被列為貨物而不是乘客，或者是船商企圖隱埋運送奴隸的狀況，因為「聯合號」在沉沒前一年就被抓到涉嫌走私馬雅奴隸。

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