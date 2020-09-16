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    永遠的第一男主角！ CNN大篇幅報導黃鴻升消息

    台灣藝人「小鬼」黃鴻升16日被發現於住宅逝世，CNN在娛樂新聞的首頁位置報導此項消息。（圖取自CNN）

    台灣藝人「小鬼」黃鴻升16日被發現於住宅逝世，CNN在娛樂新聞的首頁位置報導此項消息。（圖取自CNN）

    2020/09/17 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名藝人「小鬼」黃鴻升16日在台北市北投住家中，被父親發現在浴室逝世，享年36歲。美國《有線電視新聞網》（CNN）也在娛樂新聞首頁位置，報導這項震驚全台灣的不幸消息，並提到新加坡知名女導演莊米雪 （Michelle Chong）對此感嘆：「你永遠是我生命中的第一位男主角。」

    美國《有線電視新聞網》報導引述台灣《中央社》報導介紹黃鴻升背景，提及這位前綜藝節目《娛樂百分百》的主持人，在16日上午11點左右在台北的公寓中，被父親發現沒有失去生命跡象，黃鴻升的父親撥電話給兒子，卻始終連繫不到他，前往查看才發現憾事。

    報導指出，黃鴻升因日本朝日電視台《黃金傳說》節目的特別企劃，於2002年組成3人團體「HC3」，後於2003年組成男子團體「丸子」，作為1位獨立藝術家，黃鴻升發行過5張專輯和多張單曲，出演過電視劇《愛你》與《霹靂MIT》等，也參與演出台灣電影《陣頭》與新加坡電影《一泡而紅》。

    拍攝《一泡而紅》的新加坡知名導演莊米雪 （Michelle Chong）得知黃鴻升逝世消息，不捨地在臉書發文：「難以置信。『你永遠是我生命中的第一位男主角』一路好走。#RIP」用以悼念這位曾經的合作夥伴。

    莊米雪臉書全文

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