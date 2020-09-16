搶救天然氣輸送管道！德開交換條件 盼美停止制裁

據德媒報導，德國政府為求北溪二號能順利完工，已允諾會投資設備以進口美國天然氣。（路透）

2020/09/17 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕由俄羅斯連接到德國的天然氣輸送管道「北溪二號」（Nord Stream 2），長期以來一直受到美國的反對與制裁，近期更由於俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）中毒事件爆發，而受到歐盟輿論的牽連。僅管如此，德國政府仍向美方開出交換條件，希望美國政府能高抬貴手，讓北溪二號能順利完工。

綜合外媒報導，德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）已向美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，德國聯邦政府願意投資10億歐元在德國北岸的布倫斯比特爾港（Brunsbüttel）與威廉港（Wilhelmshaven）打造能進口液化天然氣的特殊港口，以進口美國天然氣，做為交換條件，德國政府希望美方停止對北溪二號的制裁。

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受到納瓦尼中毒一案影響，德國與歐盟不少政界人士紛紛要求在事情水落石出前停止北溪二號的建設工程，立場一向強硬的德國國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）甚至表示：「我們要用普廷唯一能理解的語言來回應，而這門語言的名稱就叫『天然氣』。」

但另一方面，耗資100億歐元建設的北溪二號對德國來說卻又十分重要，因為德國計畫在2022年之前全面廢除核電，而透過北溪二號，德國能從俄羅斯進口大量且價格實惠的天然氣。歐盟執委會的數據顯示，德國有50％的天然氣都是來自俄羅斯。

據《金融時報》 報導，北溪二號的鋪設進度已經完成了94％，但由於美國的制裁，瑞士承包商「Allseas」於去年12月退出，因此，剩餘160公里長的管線只能由俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）來獨力完成。

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