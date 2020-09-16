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    中國外交官涉滲透曝光 前官員促澳人離開中國免遭報復

    北京人民大會堂前懸掛的中國和澳洲國旗。（路透檔案照）

    北京人民大會堂前懸掛的中國和澳洲國旗。（路透檔案照）

    2020/09/16 21:15

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲政府調查新南威爾斯州在野黨「勞工黨」議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）疑似遭中國政府滲透案，法院文件顯示此案直指中國，而且查出涉案議員華裔政治顧問張智森（John Zhang）與中國駐雪梨外交官之間的通聯紀錄後，澳洲前外交官、國防部前任高層官員呼籲政府，緊急行動保護在中國的澳洲僑民，以免遭中國報復。

    澳洲媒體披露，澳洲執法當局在針對張智森的搜索行動中，查出他與中國駐雪梨總領事館顧小傑、僑務領事孫彥濤等多名外交官的通聯記錄。現任澳洲研究所國際及安全研究計畫負責人貝姆（Allan Behm）說，點名中國的外交官是非常重大的發展，澳洲與中國關係將因此進一步惡化，聯邦政府有必要「現在就行動」，警告在中國的澳洲公民「要極度小心」，不要做任何會引起注意或者其他可能挑釁中國政府的事情。

    澳洲廣播公司（ABC）16日報導，曾任澳洲勞工黨華裔前議員黃英賢顧問的貝姆形容，現在澳洲與中國的外交關係「絕對非常糟糕」，「中國不會坐視其他國家政府進行他們眼中的挑釁行動，因此我們可以預期他們會用某種形式報復」；現在居住在中國的澳洲人可能受到各種調查和訪查，「如果他們沒有確實需要此刻在中國做生意，建議他們回國是相當明智的」。

    中國日前調查、並一度禁止2名澳洲駐中國記者出境，就被澳洲政府懷疑是在報復澳方調查莫索曼案。聯邦政府最近也警告在中國的澳洲僑民，「有被任意拘押的風險」。

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