悚！少女夥男友「假訂餐真行搶」 開槍轟死外送員

美國一名披薩外送員被假訂單騙到一處空屋，嫌犯搶劫未果，雙方交火，外送員不幸身中數槍死亡，男搶嫌也中槍身亡。（圖為槍枝示意圖）

2020/09/17 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安那州發生一起驚人案件，有個披薩外送員被假訂單騙到一處空屋，嫌犯試圖搶劫未果，雙方交火後，外送員不幸身中數槍死亡，其中一名男嫌也中槍身亡。而外送員是個年輕爸爸，身兼二職養家，深夜送餐竟遭遇不幸。

綜合外媒報導，17歲少女潔琳（Jaelynn Billups）與男友阿爾貝托（Alberto Vanmeter）共謀，透過假訂單，誘騙外送員約書亞（Joshua Ungersma）到一處空屋，準備行搶，不料遭到約書亞反擊。

請繼續往下閱讀...

當地住戶聽聞槍響，出門探問，約書亞回答說一切都好，請求協助報警，結果他看到少女走過街道，近距離對約書亞開火。警方約於晚間11點15分左右接獲通報後抵達現場，彼時約書亞已經倒地身亡，男嫌阿爾托特也已死亡，現場散落著披薩盒、飲料及現金。警方命潔琳手舉高，她則趕緊把手槍丟向人行道。

偵辦檢察官指出，潔琳住在槍擊現場僅一個街區外，訂披薩要求送到空屋裡。因此，除了兩項謀殺罪名之外，她還被指控串謀使用武力搶劫、偷竊以及無照持有手槍等罪名。

嫌犯潔琳將於2021年2月接受審判。

約書亞過世後留下了妻子、繼子以及年僅6個月大的小兒子。過去13年，他在超市肉品部擔任屠夫，為了家計賺取外快，才會到披薩店當外送員，想不到發生如此悲劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法