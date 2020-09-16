為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悚！少女夥男友「假訂餐真行搶」 開槍轟死外送員

    美國一名披薩外送員被假訂單騙到一處空屋，嫌犯搶劫未果，雙方交火，外送員不幸身中數槍死亡，男搶嫌也中槍身亡。（圖為槍枝示意圖）

    美國一名披薩外送員被假訂單騙到一處空屋，嫌犯搶劫未果，雙方交火，外送員不幸身中數槍死亡，男搶嫌也中槍身亡。（圖為槍枝示意圖）

    2020/09/17 00:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安那州發生一起驚人案件，有個披薩外送員被假訂單騙到一處空屋，嫌犯試圖搶劫未果，雙方交火後，外送員不幸身中數槍死亡，其中一名男嫌也中槍身亡。而外送員是個年輕爸爸，身兼二職養家，深夜送餐竟遭遇不幸。

    綜合外媒報導，17歲少女潔琳（Jaelynn Billups）與男友阿爾貝托（Alberto Vanmeter）共謀，透過假訂單，誘騙外送員約書亞（Joshua Ungersma）到一處空屋，準備行搶，不料遭到約書亞反擊。

    當地住戶聽聞槍響，出門探問，約書亞回答說一切都好，請求協助報警，結果他看到少女走過街道，近距離對約書亞開火。警方約於晚間11點15分左右接獲通報後抵達現場，彼時約書亞已經倒地身亡，男嫌阿爾托特也已死亡，現場散落著披薩盒、飲料及現金。警方命潔琳手舉高，她則趕緊把手槍丟向人行道。

    偵辦檢察官指出，潔琳住在槍擊現場僅一個街區外，訂披薩要求送到空屋裡。因此，除了兩項謀殺罪名之外，她還被指控串謀使用武力搶劫、偷竊以及無照持有手槍等罪名。

    嫌犯潔琳將於2021年2月接受審判。

    約書亞過世後留下了妻子、繼子以及年僅6個月大的小兒子。過去13年，他在超市肉品部擔任屠夫，為了家計賺取外快，才會到披薩店當外送員，想不到發生如此悲劇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恐怖！明明沒訂卻連續10年收到披薩外送 他一聽到機車聲就發抖
    2020/06/08 10:59

    恐怖！明明沒訂卻連續10年收到披薩外送 他一聽到機車聲就發抖
    「起司」持槍搶劫披薩！ 被逮後將被起訴重罪
    2017/01/28 14:53

    「起司」持槍搶劫披薩！ 被逮後將被起訴重罪

    寶齊萊專利「三地時間」顛覆旅行定義
    走了6天使命必達！ 披薩外送到非洲最高山脈
    2016/05/14 10:25

    走了6天使命必達！ 披薩外送到非洲最高山脈
    史上最敬業！外賣員背部中一刀 送完披薩才倒下
    2015/05/05 21:31

    史上最敬業！外賣員背部中一刀 送完披薩才倒下

    週年慶首波信義區最狂回饋一次整理
    國際今日熱門
    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性
    2020/09/16 14:36

    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決
    2020/09/16 12:30

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決 影片

    凌駕脫歐協議又違反國際法 英國爭議「內部市場法案」通過二讀
    2020/09/16 06:16

    凌駕脫歐協議又違反國際法 英國爭議「內部市場法案」通過二讀

    對中國祭重拳！ 美參議員將提案取消「永久最惠國待遇」
    2020/09/16 06:45

    對中國祭重拳！ 美參議員將提案取消「永久最惠國待遇」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播