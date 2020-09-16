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    氣炸！ 中國控美軍機偽裝偵查南海：停止危險挑釁舉動

    美軍偵察機近日頻繁在南海出沒，中國則指控美軍將偵察機偽裝成馬來西亞客機，對海南島和西沙群島進行抵進偵察，中國外交部發言人汪文斌（見圖）今（16日）痛批，此舉嚴重擾亂航空秩序安全，敦促美方立即停止上述危險挑釁舉動，避免發生海空意外。（美聯社資料照）

    美軍偵察機近日頻繁在南海出沒，中國則指控美軍將偵察機偽裝成馬來西亞客機，對海南島和西沙群島進行抵進偵察，中國外交部發言人汪文斌（見圖）今（16日）痛批，此舉嚴重擾亂航空秩序安全，敦促美方立即停止上述危險挑釁舉動，避免發生海空意外。（美聯社資料照）

    2020/09/16 19:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中美情勢緊張，美軍偵察機近日頻繁在南海出沒，中國則指控美軍將偵察機偽裝成馬來西亞客機，對海南島和西沙群島進行抵進偵察，中國外交部發言人汪文斌今（16日）痛批，此舉嚴重擾亂航空秩序安全，敦促美方立即停止上述危險挑釁舉動，避免發生海空意外。

    中國外交部今下午召開記者會，有記者提問「據媒體報導，近日美軍偵察機冒用馬來西亞民航飛機電子代碼，對中國海南島和西沙羣島進行抵近偵察。請問中方對此有何評論？」

    對此汪文斌回應，冒用他國民航飛機電子代碼是美軍慣用伎倆。據不完全掌握，今年以來，美軍偵察機冒用他國民航飛機地址碼在南海活動已達上百次。美方上述行爲嚴重違反國際航空規則，嚴重擾亂有關空域的航空秩序和安全，嚴重威脅中國和地區國家安全，性質十分惡劣，中方對此堅決反對。

    汪文斌強調，敦促美方立即停止上述危險挑釁舉動，避免發生海空意外，「中方將繼續同地區國家一道，堅定地維護南海航行與飛越自由和安全，堅定維護本地區的和平與穩定。」

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