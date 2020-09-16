上川陽子3任日本法相 曾執行16死刑創紀錄

日本前法務大臣上川陽子將在新任首相菅義偉內閣，回鍋再掌法務省。（路透）

2020/09/16 16:45

〔中央社〕日本前法務大臣上川陽子將在新任首相菅義偉內閣，回鍋再掌法務省，第3度擔任法務大臣。上川最為人所周知的是死刑執行效率，她兩次任內共執行16名死囚死刑，創20多年來紀錄。

菅義偉今天在國會參眾兩院被指名為首相，將設置組閣本部進行組閣，新內閣經過在皇居舉行的首相任命及閣員認證儀式，預計晚間正式上路。根據日媒整理的定案閣員名單，上川回鍋再任法務大臣。

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現年67歲的上川，1953年出生靜岡縣靜岡市，畢業於東京大學教養學部教養學科，專攻國際關係理論；1988年在美國哈佛大學甘迺迪政府學院取得政治行政學碩士學位。

上川1996年首度踏入政壇，但參選眾議員慘敗，之後雖然加入自民黨，卻在2000年時以無黨籍身分再戰眾議員選舉，擊敗自民黨、民主黨、公明黨對手，首度當選，卻也因違反黨規遭自民黨開除黨籍，但後來在2001年恢復黨籍。

前首相安倍晉三2007年執政時，上川首度入閣擔任內閣府特命擔當大臣，並在安倍第一次請辭後、繼任首相的福田康夫內閣續任。

安倍2012年重新執政後，上川又在2013年9月被任命為總務副大臣，並於2014年10月首度擔任法務大臣，時隔7年再度擔任閣員，並在約一年後的2015年10月的內閣改組去職，接任自民黨內職務。

上川2017年8月二度擔任法務大臣，並在同年10月舉行的眾議院大選連任眾議員。她同年12月執行「市川一家4人殺人事件」2死囚死刑，這2名死囚中包括犯案時19歲的少年死囚，這是日本繼1997年後時隔20年，再度執行少年死囚死刑。

上川在2017年8月3日到2018年10月2日的法務大臣任內最為人所周知的，是讓涉奧姆真理教連串犯行（東京地下鐵沙林毒氣等犯行）遭判死刑的13人全數伏法。

由於這13人在一個月內分兩波被執行死刑，創下法務省從開始公布死刑執行的1998年11月以來，首度在一個月內執行2次死刑的紀錄。

總計上川兩次法務大臣任內共執行16名死囚死刑，是1998年11月以來執行最多死刑的法務大臣。

日媒曾報導，執行死刑是法務大臣肩上的重責大任，但執行的步調還是看由誰擔任法務大臣而有所不同。

前首相海部俊樹內閣的法務大臣左藤惠，因本身是寺廟住持，認為不可以任意終結人的生命，所以任內拒簽死刑執行命令。

另一方面，曾執行5人死刑、前首相小泉純一郎內閣法務大臣森山真弓說，不願意執行死刑的人，當初就不應該接下法務大臣這個職務。

上川陽子身旁人士說，上川一直以來都是所謂的死刑慎重派；上川強調死刑執行是「經過慎重再慎重的考慮」，也表示日本是法治國家，必須嚴正執行已確定的判決，強調依法行政的重要性。

隨著上川將第3度坐上法務大臣位置，她積極執行死刑的態度若無明顯改變，勢再創日本死刑執行紀錄。

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