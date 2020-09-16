點名中國滲透 澳洲警方查獲華裔政治顧問與中國外交人員往來郵件

澳州當局懷疑，新南威爾斯州勞工黨議員莫索曼（左）團隊已遭中國特務滲透，圖右為他的華裔高級政治顧問張智森。（翻攝自臉書）

2020/09/16 16:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳中緊張關係升高之際，澳洲警方在調查中國滲透澳洲政壇的過程中，查獲了涉嫌參與滲透活動的澳洲華裔顧問張智森（John Zhang）與中國外交人員的通訊紀錄。如果張智森被依澳洲《反外國干預法》起訴並獲罪，將面臨最長15年的監禁。

張智森是澳洲《反外國干預法》自2018年6月28生效以來第一起調查行動的對象之一。據《路透》16日報導，警方在9月1日的相關法庭文件中，已經正式點名中國滲透澳洲。

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在此之前，澳洲情報機構人員（ASIO）上週以違反《反外國干預法〉為由，突擊搜查中國《新華社》及《中新社》等4名駐當地記者的住所，並進行數小時的盤問，更帶走記者工作的電腦、手機等，又要求中方記者對有關行動保密，不得對外報道搜查情況。另外，澳洲當局還吊銷2名中國學者的簽證。

《法新社》和《雪梨晨鋒報》指出，ASIO在6月26日先後突擊搜查新南威爾斯州「勞工黨」議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）位於雪梨的住所和辦公室，而其顧問張智森的住所也遭突擊搜查。

63歲的張智森曾在北京專門培養公務員的國家行政學院受訓，已入籍澳洲，自2018年起被莫索曼聘為高級政治顧問。

早在今年1月28日，張智森和妻女過完中國新年後返回澳洲之時，一家人就在機場遭到澳洲邊境執法局執法人員的盤問，執法人員還搜查了張智森的手機和電腦。

澳洲聯邦警察認為張智森及其同夥涉嫌違反了澳洲的《反外國干預法》。警方懷疑，張智森及其同夥透過一個祕密的聊天群和莫索曼互動，鼓勵莫索曼在勞工黨內部推動符合北京利益的行動。搜查令授權警方在張智森與莫索曼及其他人的通訊內容中尋找相關證據。

如果張智森在《反外國干預法》的條例下被起訴並獲罪，將面臨最長15年的監禁。

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