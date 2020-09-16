川普坦承曾想暗殺敘利亞總統阿薩德 被前防長馬提斯阻止

美國總統川普（見圖）在昨天（15日）一場專訪上，坦承自己確實曾對敘利亞總統阿薩德起了殺意，原本在2017年將他列入暗殺名單，但最後當時的美國國防部長馬提斯出手阻止。（歐新社）

2020/09/16 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在昨天（15日）一場專訪上，坦承自己確實曾對敘利亞總統阿薩德起了殺意，原本在2017年將他列入暗殺名單，但最後當時的美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）出手阻止。

綜合外媒報導，川普的表態證實了曾踢爆美國重量級弊案「水門案」的資深記者伍華德（Bob Woodward）在2018年出版的《恐懼：川普入主白宮（Fear：Trump in the White House，暫譯）》一書中的說法；書中透露，阿薩德在2017年4月涉嫌動用生化武器「沙林毒氣」，導致包含婦孺在內約90人死亡，川普得知消息後非常生氣，立刻打電話給馬提斯，告訴他「我要把阿薩德幹掉，我要派人去把他們全部幹掉！」。

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根據書中的說法，雖然馬提斯接下這個任務，不過他要求幕僚以更「克制」的手段向敘利亞政府軍進行攻擊，因此後來美軍以戰斧巡弋飛彈攻擊阿薩德的沙伊拉特空軍基地（Shayrat air base）。

川普昨天在專訪上表示，「眾所皆知，阿薩德根本不是好人，我本來當時是想把他幹掉，都已經準備就緒了」，但馬提斯不願這麼做，他反對大多數這類的軍事計畫，「馬提斯是個言過其實的將領，所以我就開除他了」；不過川普也說，雖然原本有機會可以把阿薩德除掉，但也不後悔沒在2017年就把他殺掉。

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