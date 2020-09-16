日本菅內閣實力老將排排站！ 「做工內閣」今晚上路

菅義偉（中）內閣今天上路，新的內閣共有20名閣員，麻生太郎（左）為副首相兼財務相。（歐新社）

2020/09/16 16:10

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕日本菅義偉內閣今天上路，新內閣的改組雖然少了花俏的新鮮感，但可看出菅義偉在維持安倍內閣的基本格局且兼顧派系平衡之上，選擇了實力堅強的老將，力求在疫情尚未控制的情況下平穩安全上路，不過從安排防衛相河野太郎轉任行政革新相及新設數位擔當相等人事安排，又能看出他想放手進行官僚行政改革的野心，以「為民做工的政府」讓人民有感。

新的內閣共有20名閣員，副首相兼財務相麻生太郎（麻生派）、總務相武田良太（二階派）、法相上川陽子（岸田派）、外相茂木敏充（竹下派）、文部科學相萩生田光一（細田派）、厚生勞動相田村憲久（石破派）、農林水產相野上浩太郎（細田派）、經濟產業相梶山弘志（無派系）、國土交通相赤羽一嘉（公明黨）、環境相小泉進次郎（無派系）、防衛相岸信夫（細田派）、官房長官加藤勝信（竹下系）、復興相平澤勝榮（二階派）、國家公安委員長小此木八郎（無派系）、行政改革相河野太郎（麻生派）、一億總活躍相坂本哲志（石源派）、經濟再生相西村康稔（細田派）、奧運相橋本聖子（細田派）、大阪世博相井上信治（麻生派）、數位相平井卓也（岸田派）。

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以派系分類，細田派最多佔了5人，麻生派3人、竹下派2人、岸田派2人、二階派2人、石破派1人、石源派1人，執政聯盟公明黨1人，可說是各派系雨露均霑。

若以內閣面孔新舊分類，岸信夫、平澤勝榮、坂本哲志、野上浩太郎、井上信治等5人為首次入閣，其他有8人為現職留任，7人為再次入閣。基本上在維持了安倍內閣的格局之上，皆為實力堅強的老將，雖然少了花俏的新鮮感，但也凸顯出菅義偉宣示要組織一個「為民做工的政府」的決心。

接任官房長官的前厚勞相加藤勝信，雖然在疫情發生後被拿來與台灣衛福部長陳時中相較，相形失色，但出身大藏省的加藤熟諳官僚體系，而且在安倍重掌政權後擔任副官房長官，菅義偉看中他的實務能力，包括起用石破派的田村憲久擔任厚生勞動相、重用二階派的武田良太任總務相並留任負責疫情對策的經濟再生相西村康稔，都是為了將疫情控制放在上任後的首要施政任務。

留任者中的指標性人物為副首相麻生太郎、外相茂木敏充及文科相萩生田光一，他們都是支持安倍長期政權的親信，另外，安倍的胞弟岸信夫首次入閣擔任防衛相也倍受矚目。日本政府外交、國防兩大重擔交由由具有濃厚安倍色彩的人選負責，這可能也是菅義偉落實繼承安倍路線的表徵之一。

但在繼承安倍路線的同時，仍可看出菅義偉的改革佈局，指標人物為防衛相河野太郎轉任行政革新相及新設數位相平井卓也。產經新聞今天報導，菅義偉宣示要打破官僚縱向體系，菅義偉的周遭人士透露，菅義偉要河野放手一博執行他想做的事，「我負責建設，河野負責破壞」。

另外，菅義偉積極推動國民證碼卡的普及，尤其在疫情期發生補助金發放遲緩的問題讓他深悟痛覺，日本的數位行政落後於歐美國家，手機資費偏高都是菅義偉列為首要改革的具體項目。

從菅義偉的人事安排還可以看到他的人脈實力，河野太郎、小泉進次郎和小此木八郎都是神奈川選出的議員，加上菅義偉在內，新內閣中神奈川佔了4人，日媒戲稱菅義偉的「神奈川幫」儼然成形。小此木八郎「前老闆」已故眾議員小此木彥三郎的兒子，梶山弘志則是政壇師傅已故前眾議員梶山靜六的兒子，都和菅義偉有數十年的情誼，相當信任的對象，另一個趣聞是首次入閣的復興相平澤勝榮，日媒報導，平澤是安倍的小學家庭教師，據說曾用直尺敲過安倍的頭，媒體戲稱可能是安倍記恨，所以平澤從未進入安倍內閣。

自民黨總裁選舉前，永田町盛傳新內閣上路後可能閃電宣布解散，菅義偉日前雖說在疫情尚未控制的情況下，短期內很難做決定。2008年麻生太郎接任首相時也曾打算閃電解散國會尋求最新民意，但遭到當時擔任自民黨選舉對策委員長的菅義偉的反對，菅的理由是任期僅剩1年，應先拚內政讓人民有感，麻生上台1年後宣布解散，自民黨大敗失去政權。

有了前車之鑑，麻生也再次主張應盡速解散國會進行眾院改選，但菅義偉態度保守，部分日本政評家認為，這次內閣改組幅度不大，菅義偉短期內宣布解散國會的可能性仍然存在。

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