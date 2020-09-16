武肺疫苗10月問世有變數 輝瑞：臨床試驗出現中度副作用

美國藥廠輝瑞坦承，在臨床試驗過程中，受試者出現輕度至中度的副作用，令疫苗是否能在10月底前問世增添變數。（彭博）

2020/09/16 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕才被微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）預測，最有可能在10月底前搶先問世的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）候選疫苗之一的美國藥廠輝瑞（Pfizer），在當地時間15日坦承，臨床試驗過程，受試者出現輕度至中度的副作用，令疫苗是否能在10月底前問世增添變數。

綜合美國媒體報導，繼跨國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學團隊合作研發的實驗性疫苗AZD1222，因傳出有受試者嚴重副作用，而暫停全球性的第三期臨床試驗後，美藥廠輝瑞的疫苗開發也出現狀況，輝瑞在臨床試驗中發現受試者出現了輕度至中度副作用。

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瑞輝公司高級主管在15日在向投資者表示，受試者副作用包括疲勞、頭痛、發冷和肌肉疼痛，一些人也出現高燒症狀，不過由於上述狀況是在雙盲試驗（Double-Blind Studies）的測試中出現，輝瑞和受試者都不知道到底是誰接受了疫苗或安慰劑。

阿斯特捷利康與英國牛津大學團隊合作研發的實驗性疫苗AZD1222，由於傳出有受試者出現不良反應，臨床試驗遭喊卡，儘管英國相關單位已經允許恢復試驗，但在美國試驗部分依然暫停。

瑞輝強調，若監管機關有任何安全疑慮，會及時通知他們暫停，「但是他們至今並沒有那麼做。」

輝瑞表示，已在第三期臨床試驗中招募了29000人，以測試他們與德國合作夥伴BioNTech合作開發的實驗性疫苗；公司預計，這次試驗可能會對疫苗是否會在10月底前問世，產生結果。

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