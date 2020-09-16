美智庫：南韓人對川普信任度僅剩17％ 料與駐韓美軍費用有關

皮尤研究中心（Pew Research Center）15日發佈最新調查結果，發現僅有17%的南韓人信任美國總統川普。（歐新社）

2020/09/16 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國2020年總統大選將在11月3日登場，國內、外交等各議題都成民主、共和兩黨戰場，選舉戰況也為各國關注；針對支持度部分，美國民調、智庫機構皮尤研究中心（Pew Research Center）15日發佈最新調查結果，發現僅有17%的南韓人信任美國總統川普，與去年信任度相比下降29%。

據《韓聯社》報導，這份調查在6月10日至8月3日間進行，對南韓、日本、加拿大等美國13個同盟國共1萬3273名成年人進行電話調查；結果顯示，南韓人對川普的信任度從去年的46%下降29%，今年落在17%，降幅為調查對象國家中最大。

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值得留意的是，「對美國好感度」方面，南韓雖然從去年的77%降至59%，但為調查對象國家中最高，同時也是調查對象國家唯一對美好感度超50%的國家；經濟實力方面，77%的南韓受訪者和54%的日本受訪者認為美國是世界第一經濟強國，但歐洲、加拿大和澳洲受訪者中，4、5成受訪者認為第一強國是中國。

針對信任度降低部分，分析認為，可能肇因於川普政府與南韓防衛費用分擔問題；據本報先前報導，美韓早前就2020年防衛費用分擔問題多次磋商未果，駐韓美軍司令部在今年4月1日發出聲明，指由於兩國未達成新版防衛費分擔相關協議，因此按原定計畫對部分駐韓美軍韓籍僱員實施時無薪休假。

又，南韓外交部8月20日指出 ，針對軍費分攤一事，南韓談判大使鄭恩甫與美國新任談判大使威爾頓（Donna Welton）從8月初起便透過電話及電子郵件磋商，不過雙方對軍費分攤比例意見仍分歧，談判未獲任何進展，料難在美國大選前解決此問題。

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