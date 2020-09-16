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    巴西大沼澤230萬公頃林地被焚毀 美洲虎生存遭威脅

    位於巴西中西部的一處大沼澤因森林火災持續蔓延，已有超過230萬公頃的林地被燒毀，受此影響位於該處的美洲虎及其他物種的生存均遭受嚴重威脅。圖為一隻受傷的美洲虎。（法新社）

    位於巴西中西部的一處大沼澤因森林火災持續蔓延，已有超過230萬公頃的林地被燒毀，受此影響位於該處的美洲虎及其他物種的生存均遭受嚴重威脅。圖為一隻受傷的美洲虎。（法新社）

    2020/09/16 12:20

    〔即時新聞／綜合報導〕位於巴西中西部的一處大沼澤因森林火災持續蔓延，已有超過230萬公頃的林地被燒毀，受此影響位於該處的美洲虎及其他物種的生存均遭受嚴重威脅。

    外媒報導指出，位於巴西中西部馬托格羅索州大沼澤的水遇州立公園是全世界美洲虎最集中的地方，全球有約90%的美洲虎都集中在南美洲，其中有50%集中在巴西的5個生物群系中，大沼澤則是其中之一，不過近日占地10.8公頃的水遇州立公園已有超過7成的範圍被大火燒毀，整個大沼澤也有超過230萬公頃的林地被焚毀，在此影響下許多動物都因此喪命，就連美洲虎的生存也遭受嚴重威脅。

    報導指出，美洲虎本就被國際自然保育聯盟（IUCN）和巴西環境部視為幾乎瀕危物種，但美洲虎對當地的生物群系又十分重要，作為肉食類動物牠可以控制生態系統中獵物的數量，不讓食物鏈底層的草食動物大量繁殖。

    在火災持續蔓延下，目前仍無法確認有多少動物受到影響，但近日已陸續有志願者結隊前往大沼澤，為動物留下水果和蔬菜等食物，希望能盡可能幫助牠們存活下來。

    外媒先前報導指出，大沼澤生物群系於8月至少發生5935處火災，是去年同期的3.5倍，創當月史上第2高；亞馬遜雨林更記錄到2萬9307處火災，比歷史平均高出12.4%。非政府組織SOS大沼澤質疑，99%的火災源頭都是人類的破壞性縱火導致，像是點火燃燒廢葉清理土地。另一原因則是巴西中西部遭遇近47年來最長和最凶悍的旱季。

    大沼澤生物群系於8月至少發生5935處火災，是去年同期的3.5倍，創當月史上第2高。（法新社）

    大沼澤生物群系於8月至少發生5935處火災，是去年同期的3.5倍，創當月史上第2高。（法新社）

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