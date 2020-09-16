雷神亂入氣象播報嚇傻主播 笑嗆：你們躲不過我的

澳洲演員克里斯·漢斯沃因疫情待在家鄉澳洲，不過他日前亂入澳洲某電視節目的氣象預報，他不僅把記者的稿子搶過來念，還宣稱「你們躲不過我的，因為到處都有我。」（圖擷自YouTube）

2020/09/16 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕以「雷神索爾」一角聞名的澳洲演員克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth）因疫情待在家鄉澳洲，不過他日前亂入澳洲某電視節目的氣象預報，他不僅把記者的稿子搶過來念，還宣稱「你們躲不過我的，因為到處都有我。」相關畫面曝光後也立刻引發一陣瘋傳。

澳洲電視節目《今日秀》（Today Show）上週末進行氣象預報，在與史考恩鎮（Scone）記者蘿倫菲利普（Lauren Philips）連線時，突然被克里斯·漢斯沃闖入，只見他不顧棚內主播張開大嘴的震驚反應，反而直接拿起蘿倫菲利普手上的麥克風及稿子，不僅解說當地的牧場很美，還播報澳洲各主要城市的氣象預報。

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蘿倫菲利普感謝這位國際巨星讓她的工作看起來「非常簡單」之餘，也詢問他為何會出現在這個離他家要7小時車程的地方，對此克里斯·漢斯沃表示他正在協助動保工作。除了與女記者逗趣互動外，克里斯·漢斯沃也與兩位棚內的主持人開心聊天，他抱怨稱節目只採訪他的弟弟連恩漢斯沃而不採訪他，但也宣稱「你們躲不過我的，因為到處都有我。」雖然這段亂入過程只有短短幾分鐘，但「雷神」意外降臨的畫面仍引發網路一陣朝聖及瘋傳。

克里斯·漢斯沃不顧棚內主播張開大嘴的震驚反應，反而直接拿起女記者手上的麥克風及稿子，不僅解說當地的牧場很美，還播報澳洲各主要城市的氣象預報。（圖擷自YouTube）

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