「王毅滾蛋」！ 蒙古國人抗議中國摧毀蒙古文化
〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區近來因為學生核心課程被以漢語取代蒙古語，引發罷課行動及抗爭，海外蒙古人團體也紛紛發聲，中國外交部長王毅到訪蒙古國，今（15）日也引來上百人在烏蘭巴托（Ulaanbaatar）集會抗議表達不滿。
《路透》報導，抗議者指控北京企圖摧毀蒙古文化，大約100位和平抗議者齊聚蒙古國國家宮（Government Palace）前的蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square），高呼「保護我們的母語」和「王毅滾蛋」等口號和標語。
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抗議者蘇克巴託（Khaliun Sukhbaatar）表示，蒙古政府若持續保持沉默，蒙古人將會持續被壓榨，最終將使蒙古文化「被消失」。
對於這項爭議政策，中國政府聲稱是為推動民族團結，並稱在其他學科和年級仍會使用蒙古語授課，不過顯然內蒙古民眾並不買單。抗議三週以來，估計已有4000至5000名抗議民眾被警察拘留，甚至有9人喪命。
對此，蒙古國政府並未做出相關回應。
蒙古的經濟長期仰賴中國政府，王毅預計訪問蒙古2天，將對蒙古提供人民幣7億元（約新台幣30億元）的援款。