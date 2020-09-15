拘捕離港民主派人士？禁止出境？香港法官當場拒絕港府請求

包括黃之鋒在內共24名今天出庭接受審訊，眾人均表示「悼念六四無罪」。（圖擷取自黃之鋒臉書）

2020/09/15 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港每年6月4日都會在維多利亞公園舉辦六四天安門事件紀念晚會，今年港府雖藉故拒絕批准集會，港人仍然自發舉辦，也因此香港律政司起訴26名民主派人士，今（15日）於香港西九龍裁判法院開庭。過程中控方申請拘捕現已離港逃亡海外的香港眾志創黨主席羅冠聰、前「民間外交網絡」發言人張崑陽，以及被告不得離港的禁令，均遭主審法官羅德泉拒絕。

根據《立場新聞》報導，香港律政司以「明知而參與未經批准集結」之罪名起訴黃之鋒、羅冠聰、梁凱晴、張昆陽等共26名民主派人士，於今天下午2點半開庭審訊，因羅冠聰、張崑陽目前逃亡海外，故24人出庭。法庭上被告眾人均表示「悼念六四無罪」，前立法會議員梁國雄、香港支聯會主席李卓人、副主席鄒幸彤等人更率領在場人士高呼「結束一黨專政」、「濫捕濫控可恥」等口號。

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控方表示，經調閱出入境紀錄，被告26人中的羅冠聰、張崑陽已分別於6月27日及8月14日離港，欲向法庭申請拘捕令。對此，主審法官羅德泉要求控方須要先證明羅、張2人曾收到傳票，在得知自己有案在身後離港潛逃，控方則表示下次審訊會提交2人收到傳票的證據。

此外，控方還稱有羅、張2人離港為前例，在場被告均有潛逃的可能，原先被告26人獲無條件保釋，控方要求法庭需追加「不得離港」的限制，也馬上遭羅德泉拒絕。

支聯會主席李卓人事後表示，悼念六四是港人表達的權利，中國人權倒退的問題已直接影響香港。他透露，控方有意將案件轉往區域法院審理，意味著可能有更高刑責，但他表示民主派人士不會因此畏懼退縮！

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