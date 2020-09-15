不願躲在房裡悼念六四！梁凱晴：暴政扼殺港人僅餘的自由

香港觀塘區區議員梁凱晴（左三）表示，今日因參與六四悼念活動而被起訴，證明了暴政連港人僅餘的自由都要扼殺。圖為前香港眾志成員黃之鋒（右二）、梁凱晴（左三）、袁嘉蔚（右一）、何桂藍（左一）、朱凱迪（左二）、岑敖暉（右三）等人出庭。（歐新社）

2020/09/15 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕包含前香港眾志成員黃之鋒、袁嘉蔚、何桂藍、朱凱迪、岑敖暉、梁凱晴在內的24名民主派人士，因參與未經港府批准的維園六四燭光晚會，遭香港律政司起訴。對此，也遭起訴的香港觀塘區區議員梁凱晴表示，今日因參與六四悼念活動而被起訴，證明了暴政連港人僅餘的自由都要扼殺，她直問：「難道我們要遷讓極權，東躲西藏或瑟縮於家裡悼念為自由而戰的人？」

梁凱晴今日凌晨2點多在臉書發文分享她在今年6月3日所發表悼念六四事件的影片，影片中，白蠟燭已成「違禁品」。對此，梁凱晴表示，六四事件是港人每年必然會紀念的日子，但後來，要紀念的事件變得愈來愈多，而曾經理所當然的事物已成奢侈，但當眾人醒覺時，一切都已經太遲。

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影片結局是，人們不再能公開悼念暴政下的犧牲者，梁凱晴躲在房內點亮白蠟燭，期勉自己記住每個必須被記住的事件，並低頭悼念，當身後傳來敲門聲時，她馬上熄滅蠟燭。片尾黑幕僅寫下「死亡不是真正的逝去，遺忘才是永恆的消亡」。

對此，梁凱晴表示，她在今年的6月4日選擇赴維園悼念六四事件，就是想在港版國安法實施前僅存的一絲自由，但隨之而來是港府對此的起訴，證明了暴政連港人僅餘的自由都要扼殺。

「今年無法悼念六四，那往後的六四、六一五、八三一，九一九，十一八呢？」梁凱晴直問，「難道我們要遷讓極權，東躲西藏或瑟縮於家裡悼念為自由而戰的人？」

其中，6/15為曾參與雨傘運動與反送中運動的黃衣人梁凌杰的殉道日；8/31為港警無差別襲擊市民的太子站襲擊事件；9/19為曾參與反送中運動少女陳彥霖的失蹤起始日；11/8為不明原因墜樓的香港科技大學學生周梓樂的忌日。

最後，梁凱晴引用蘇洵〈六國論〉一文，「今日割五城，明日割十城，然後得一夕安寢。起視四境，而秦兵又至矣。」並感嘆，她不願看見香港變成該影片中的結局。

包含前香港眾志成員黃之鋒、袁嘉蔚、何桂藍、朱凱迪、岑敖暉、梁凱晴在內的24名民主派人士，因參與未經港府批准的維園六四燭光晚會，遭香港律政司起訴，今日下午開庭審訊。

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