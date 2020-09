戰狼又手殘？中國駐英大使按讚「武漢病毒」 網友：叛逃前奏

劉曉明點讚「武漢病毒」推文,被網友抓包。(本報合成)

2020/09/15 20:32

〔編譯陳成良/綜合報導〕中國「戰狼外交」下的外交官、駐英大使劉曉明繼8日被指在推特上對「絲襪足交」色情影片推文點讚後,又被眼尖的網友發現他13日再點讚一條推特留言,這則留言除了直呼「武漢病毒」、還要求中共認罪。有網友調侃劉曉明「這是要叛逃的前奏」。

劉曉明13日轉推一條中共喉舌新華社的消息,但是在這條推文下面,有不少人用圖文諷刺劉曉明點讚色情影片,還有一位頭像顯示「CCP VIRUS(中共病毒)」的網友用英文留言說:「這是武漢病毒!大膽承認中共對世界都做了些甚麼!」(it’s wuhan virus! be hold n admit what the CCP has done to the world!)。 而劉曉明居然為這條留言點讚。

有網友說:「反了,反了,劉曉明又點讚了,這回承認武漢病毒來自中國了,斷交部甩鍋前功盡棄了。」「親自點讚!劉大使親自反抗暴政,反抗共產恐怖主義!值得點讚!」還有人建議大家登錄「12377.cn」,到中共網信辦「違法和不良信息舉報中心」舉報他。

英國大使館9日曾發聲明指出,劉曉明的推特帳戶遭駭客利用「卑鄙手段」入侵,並強烈譴責此行為。不過截至目前,推特公司並沒有說這是駭客所為,並對劉曉明事件表示「不予評論」。

劉曉明點讚「武漢病毒」推文,被網友抓包。(劉曉明推特截圖)

