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    戰狼又手殘？中國駐英大使按讚「武漢病毒」 網友：叛逃前奏

    劉曉明點讚「武漢病毒」推文，被網友抓包。（本報合成）

    劉曉明點讚「武漢病毒」推文，被網友抓包。（本報合成）

    2020/09/15 20:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國「戰狼外交」下的外交官、駐英大使劉曉明繼8日被指在推特上對「絲襪足交」色情影片推文點讚後，又被眼尖的網友發現他13日再點讚一條推特留言，這則留言除了直呼「武漢病毒」、還要求中共認罪。有網友調侃劉曉明「這是要叛逃的前奏」。

    劉曉明13日轉推一條中共喉舌新華社的消息，但是在這條推文下面，有不少人用圖文諷刺劉曉明點讚色情影片，還有一位頭像顯示「CCP VIRUS（中共病毒）」的網友用英文留言說：「這是武漢病毒！大膽承認中共對世界都做了些甚麼！」（it’s wuhan virus! be hold n admit what the CCP has done to the world!）。 而劉曉明居然為這條留言點讚。

    有網友說：「反了，反了，劉曉明又點讚了，這回承認武漢病毒來自中國了，斷交部甩鍋前功盡棄了。」「親自點讚！劉大使親自反抗暴政，反抗共產恐怖主義！值得點讚！」還有人建議大家登錄「12377.cn」，到中共網信辦「違法和不良信息舉報中心」舉報他。

    英國大使館9日曾發聲明指出，劉曉明的推特帳戶遭駭客利用「卑鄙手段」入侵，並強烈譴責此行為。不過截至目前，推特公司並沒有說這是駭客所為，並對劉曉明事件表示「不予評論」。

    劉曉明點讚「武漢病毒」推文，被網友抓包。（劉曉明推特截圖）

    劉曉明點讚「武漢病毒」推文，被網友抓包。（劉曉明推特截圖）

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