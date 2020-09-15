政權打壓日漸嚴峻 5案被起訴黃之鋒：維持日常應有的反抗

前香港眾志成員黃之鋒（右二）、梁凱晴（左三）、袁嘉蔚（右一）、何桂藍（左一）、朱凱迪（左二）、岑敖暉（右三）等24名民主派人士參與未經港府批准的維園六四燭光晚會，遭香港律政司起訴，今日下午開庭審訊。（歐新社）

2020/09/15 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕包含前香港眾志成員黃之鋒、袁嘉蔚、何桂藍、朱凱迪、岑敖暉、梁凱晴在內的24名民主派人士，因參與未經港府批准的維園六四燭光晚會，遭香港律政司起訴，今日下午開庭審訊。開庭結束後，黃之鋒發表出庭後記，指出政權的打壓日漸嚴峻，但拖垮不了他的意志，今後會持續倡議活動，維持日常應有的反抗。

黃之鋒在出庭後在臉書發文表示，在不知不覺中，從中聯辦白皮書案、重奪公民廣場案、傘運佔領旺角案、包圍警總案至今，今日出庭聆訊的六四燭光晚會案已是他第5件被起訴的案件。

請繼續往下閱讀...

黃之鋒表示，從2015年起，自他首次以被告的身分步入法庭，港人在好幾年來對司法體制的理解，已有翻天覆地的轉變，而政權的打壓幅度，也更為嚴峻。

對此，黃之鋒表示，「無論如何，官司起訴拖垮不了我的意志，反正也不是第一次遇到的事，我會繼續說應該說的話，作應該作的倡議，維持日常應該有的反抗。」

香港律政司以「明知而參與未經批准集結」之罪名起訴24名參與今年六四維園燭光晚會的民主派人士，被起訴的民主人士包含，羅冠聰、袁嘉蔚、黃之鋒、梁凱晴、張昆陽、何桂藍、朱凱迪、岑敖暉、李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、梁國華、胡志偉、梁國雄、陳皓桓、何秀蘭、郭永健，並於今日下午2點30分於香港西九龍裁判法院開庭，審判法官為羅德泉。

群眾到法院現場高舉手牌聲援24名被起訴的民主派人士。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法