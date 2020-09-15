為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    政權打壓日漸嚴峻 5案被起訴黃之鋒：維持日常應有的反抗

    前香港眾志成員黃之鋒（右二）、梁凱晴（左三）、袁嘉蔚（右一）、何桂藍（左一）、朱凱迪（左二）、岑敖暉（右三）等24名民主派人士參與未經港府批准的維園六四燭光晚會，遭香港律政司起訴，今日下午開庭審訊。（歐新社）

    前香港眾志成員黃之鋒（右二）、梁凱晴（左三）、袁嘉蔚（右一）、何桂藍（左一）、朱凱迪（左二）、岑敖暉（右三）等24名民主派人士參與未經港府批准的維園六四燭光晚會，遭香港律政司起訴，今日下午開庭審訊。（歐新社）

    2020/09/15 20:35

    〔即時新聞／綜合報導〕包含前香港眾志成員黃之鋒、袁嘉蔚、何桂藍、朱凱迪、岑敖暉、梁凱晴在內的24名民主派人士，因參與未經港府批准的維園六四燭光晚會，遭香港律政司起訴，今日下午開庭審訊。開庭結束後，黃之鋒發表出庭後記，指出政權的打壓日漸嚴峻，但拖垮不了他的意志，今後會持續倡議活動，維持日常應有的反抗。

    黃之鋒在出庭後在臉書發文表示，在不知不覺中，從中聯辦白皮書案、重奪公民廣場案、傘運佔領旺角案、包圍警總案至今，今日出庭聆訊的六四燭光晚會案已是他第5件被起訴的案件。

    黃之鋒表示，從2015年起，自他首次以被告的身分步入法庭，港人在好幾年來對司法體制的理解，已有翻天覆地的轉變，而政權的打壓幅度，也更為嚴峻。

    對此，黃之鋒表示，「無論如何，官司起訴拖垮不了我的意志，反正也不是第一次遇到的事，我會繼續說應該說的話，作應該作的倡議，維持日常應該有的反抗。」

    香港律政司以「明知而參與未經批准集結」之罪名起訴24名參與今年六四維園燭光晚會的民主派人士，被起訴的民主人士包含，羅冠聰、袁嘉蔚、黃之鋒、梁凱晴、張昆陽、何桂藍、朱凱迪、岑敖暉、李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、梁國華、胡志偉、梁國雄、陳皓桓、何秀蘭、郭永健，並於今日下午2點30分於香港西九龍裁判法院開庭，審判法官為羅德泉。

    群眾到法院現場高舉手牌聲援24名被起訴的民主派人士。（美聯社）

    群眾到法院現場高舉手牌聲援24名被起訴的民主派人士。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恐陷12港青處境更艱困！ 朱凱迪揭中共策略配合鐘聖雄口徑
    2020/09/15 19:39

    恐陷12港青處境更艱困！ 朱凱迪揭中共策略配合鐘聖雄口徑
    悼念六四被控非法集會！香港法院今庭訊24民主派人士
    2020/09/15 06:05

    悼念六四被控非法集會！香港法院今庭訊24民主派人士

    經驗不夠的小資族瘋傳的投資法「存基金」
    撐被送中12港青！黃之鋒投書《華盛頓郵報》：恐遭刑求虐待
    2020/09/14 00:46

    撐被送中12港青！黃之鋒投書《華盛頓郵報》：恐遭刑求虐待
    轟爆迪士尼《花木蘭》！中國流亡漫畫家神作讓網友都哭了
    2020/09/12 20:25

    轟爆迪士尼《花木蘭》！中國流亡漫畫家神作讓網友都哭了

    等20年 雙和唯一36層雙制震地標公開
    國際今日熱門
    美國與南賽簽署備忘錄建軍事培訓中心 土國敦促美國重回中立
    2020/09/14 23:14

    美國與南賽簽署備忘錄建軍事培訓中心 土國敦促美國重回中立

    印度新德里2月流血抗爭算帳 前學生領袖被捕
    2020/09/14 23:24

    印度新德里2月流血抗爭算帳 前學生領袖被捕

    Apple閃邊站！這家台灣筆電品牌壓倒性榮獲德國人最愛
    2020/09/14 22:00

    Apple閃邊站！這家台灣筆電品牌壓倒性榮獲德國人最愛

    武漢肺炎》家人出現疑似症狀 英國工黨黨魁居家隔離中
    2020/09/14 22:20

    武漢肺炎》家人出現疑似症狀 英國工黨黨魁居家隔離中

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播