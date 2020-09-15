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    N號房事件後 南韓擬加重對未成年人性犯罪刑度 最重29年

    N號房事件事件後，南韓大法院量刑委員會召開全體會議，確定對犯罪性質惡劣或製作未成年人性剝削圖片和影片的習慣犯，發布加重量刑的指導意見。圖為N號房主謀趙主彬。（歐新社）

    N號房事件事件後，南韓大法院量刑委員會召開全體會議，確定對犯罪性質惡劣或製作未成年人性剝削圖片和影片的習慣犯，發布加重量刑的指導意見。圖為N號房主謀趙主彬。（歐新社）

    2020/09/15 12:19

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓去年爆發N號房事件，嫌犯利用通訊軟體聊天室散布性剝削影片，受害者包含多名未成年人，引起社會極大關注。南韓大法院今日（15日）宣布，轄下量刑委員會召開全體會議，確定對犯罪性質惡劣或製作未成年人性剝削圖片和影片的習慣犯，發布加重量刑的指導意見。

    根據《韓聯社》報導，南韓大法院量刑委員會針對《青少年性保護法》中，關於製作兒童、青少年性剝削圖片和影片犯罪的條文，提出了8個特別加重和5個特別減輕情節。對於符合特別加重情節的嫌犯，量刑意見為有期徒刑10年6個月至29年3個月；對於其他涉及未成年人性剝削犯罪的嫌犯，量刑意見為有期徒刑7年至29年3個月。

    此次制訂的量刑指導意見將在經聽證會、徵求意見等程序後，於今年12月進行最終表決。

    N號房事件事件爆發後，南韓社會要求嚴懲主嫌、加重相關刑責的聲浪高漲，南韓政府在5月12日公布《N號房防治法》，包括將最低合法性交年齡從13歲提高為16歲，另外，持有、購買、儲存、觀看非法色情影像等行為，也將面臨3年以下徒刑或是3000萬韓元（約台幣73萬）以下的刑罰。

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