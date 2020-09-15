CIA高官曾當面提醒金正恩「抽菸不好」 金與正在旁嚇傻

美國知名記者伍德華新書透露，美國CIA南韓任務中心主任安德魯·金曾在晚宴時向金正恩說「吸菸有害健康」，一旁的金與正、金英哲等官員全都嚇傻。圖為龐皮歐與金正恩進行餐敘。（法新社）

2020/09/15 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名記者伍德華（Bob Woodward）近期即將推出的新書《憤怒》（Rage），書中談及2018年美國與北韓政府高層會面時的狀況。書中揭露，當時美國中情局（CIA）南韓任務中心主任安德魯·金（Andrew Kim）在晚宴時當面向金正恩說「吸菸有害健康」，一旁的勞動黨第一副部長金與正、勞動黨副委員長金英哲全都嚇傻，最後是金正恩夫人李雪主出來打圓場。

根據南韓《中央日報》報導，《憤怒》書中指出，當時正值美國國務卿龐皮歐在2018年5月初訪問北韓之時，在一場晚宴中金正恩點起香菸，一旁的南韓任務中心主任安德魯·金看到金正恩點菸，馬上就對他說「吸菸有害健康」。而安德魯·金講出這句話是想表示親近感、拉近關係，但他講出這句話之後，金與正和金英哲都嚇傻，並等待金正恩做出反應。書中指出，在北韓體制內，從來沒有人對金正恩說過這樣的話。

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在一陣沉默之際，李雪主跳出來說：「確實是這樣，我也經常提醒他有關吸菸的危害。」化解當時晚宴中的尷尬。

伍德華指出，金與正在晚宴上稱呼金正恩為「偉大的領導人」、「最高領導人」，並未用「哥哥」來稱呼金正恩，表現得非常恭敬，而李雪主卻是用「老公」的稱呼指代金正恩。伍德華認為，當時金與正和李雪主在稱呼上的對比令人十分驚訝。

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