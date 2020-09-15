批評中國就可能被逮捕！ 美國升級香港旅遊警示級別

香港警方逮捕示威民眾。（美聯社資料照）

2020/09/15 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院14日更新對香港的旅遊警示，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情與港版國安法的任意執法，建議美國國民「重新考慮」（Reconsider Travel）前往香港旅遊，與中國同級別。

美國上一次更新香港旅遊警示是在6月初，當時將警示維持在第2級的「提高警覺」（Exercise increased caution），此次上調到第3級的「重新考慮」。

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美國國務院14日公告，指7月1日實施香港國安法以來，中國政府單方面及任意在香港行使警察及國家安全的權力，針對一些被中國定義為分裂國家、顛覆、恐怖主義和與「勾結」外國等廣泛活動，涵蓋範圍包括身在香港以外的非香港居民或團體，曾經公開批評中國的美國公民將面臨被拘捕、拘留、驅逐及起訴的風險。

另外，美國國務院也更新對中國的旅遊警示 ，將原本的第4級「不要前往」（Do Not Travel），下調至第3級「重新考慮」。美國國務院公告指出，由於中國情有所改善，所以下調警示級別，但中國仍會任意執法，對美國人或其他國家公民執行拘留或禁止離境。

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