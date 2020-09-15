為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    批評中國就可能被逮捕！ 美國升級香港旅遊警示級別

    香港警方逮捕示威民眾。（美聯社資料照）

    香港警方逮捕示威民眾。（美聯社資料照）

    2020/09/15 07:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院14日更新對香港的旅遊警示，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情與港版國安法的任意執法，建議美國國民「重新考慮」（Reconsider Travel）前往香港旅遊，與中國同級別。

    美國上一次更新香港旅遊警示是在6月初，當時將警示維持在第2級的「提高警覺」（Exercise increased caution），此次上調到第3級的「重新考慮」。

    美國國務院14日公告，指7月1日實施香港國安法以來，中國政府單方面及任意在香港行使警察及國家安全的權力，針對一些被中國定義為分裂國家、顛覆、恐怖主義和與「勾結」外國等廣泛活動，涵蓋範圍包括身在香港以外的非香港居民或團體，曾經公開批評中國的美國公民將面臨被拘捕、拘留、驅逐及起訴的風險。

    另外，美國國務院也更新對中國的旅遊警示 ，將原本的第4級「不要前往」（Do Not Travel），下調至第3級「重新考慮」。美國國務院公告指出，由於中國情有所改善，所以下調警示級別，但中國仍會任意執法，對美國人或其他國家公民執行拘留或禁止離境。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外媒問香港抗爭到盡頭了？羅冠聰：堅信港人信念不死
    2020/09/14 22:22

    外媒問香港抗爭到盡頭了？羅冠聰：堅信港人信念不死
    在中國就這樣幹？12被捕港青音訊全無 香港議員要求中方守法
    2020/09/13 20:48

    在中國就這樣幹？12被捕港青音訊全無 香港議員要求中方守法

    熱銷三萬保證　小休旅冠軍非他莫屬
    12名逃台港人被逮送中 家屬哭訴：21日來音訊全無
    2020/09/12 17:33

    12名逃台港人被逮送中 家屬哭訴：21日來音訊全無
    中共針對異己動作頻頻 黃之鋒投書《華郵》：我可能是下一個
    2020/09/10 22:33

    中共針對異己動作頻頻 黃之鋒投書《華郵》：我可能是下一個
    國際今日熱門
    離奇虐童！男嬰住院「吐血」逾20次 竟是年輕媽強灌不明血液入嘴
    2020/09/14 11:26

    離奇虐童！男嬰住院「吐血」逾20次 竟是年輕媽強灌不明血液入嘴

    川普政策智囊余茂春傳被中國族譜除名 網酸：演表忠戲給皇上看
    2020/09/14 08:16

    川普政策智囊余茂春傳被中國族譜除名 網酸：演表忠戲給皇上看

    北京「狗不理」包子被吐槽難吃、太貴 報警處理又惹毛網友
    2020/09/14 09:40

    北京「狗不理」包子被吐槽難吃、太貴 報警處理又惹毛網友

    武漢肺炎》以色列每天暴增4000起病例！ 將展開3週全國封鎖
    2020/09/14 10:07

    武漢肺炎》以色列每天暴增4000起病例！ 將展開3週全國封鎖

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播