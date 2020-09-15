才剛擁吻！中國男子喊「去死吧」推孕妻下山崖

王姓女子（左照，右）指控，2019年在泰國遊玩時，被俞姓丈夫（左照，左）推下懸崖（右照）。（擷取自梨視頻）

2020/09/15 01:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國王姓女子指控，2019年與俞姓丈夫到泰國（Pha Taem）國家公園觀賞日出，當時她懷有身孕，俞男從後方環抱她並親吻臉頰，卻突然對她說「去死吧」，把她推下懸崖。俞男今年3月在曼谷被判處終身監禁，王女則幸運生還，近日出面透露案情細節。

綜合外媒報導，王女表示，她在泰國有自己的房產和公司，2017年在一場聚會中與俞男相識，對方表現得紳士、勤奮，交往不到一個月就黏著她求婚，但是結婚後，俞男總是跟她要錢還債，關係逐漸變差，2019年4月懷孕，同月18日俞男替她買了保險，受益人是俞男的名字。

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王女以為孩子會改善兩人之間的矛盾，但俞男卻帶她四處去看懸崖，同年6月到烏汶府帕登（Pha Taem）國家公園看日出，等其他遊客散去後，以「想看3000年前古人類的壁畫」為由把王女帶到懸崖邊，並從後方環抱她、親吻右臉頰。這時，俞男凶狠吐出一句「去死吧」，就把王姓孕妻推下山崖。據俞男事後供稱，他在現場坐了半個小時才開車離開。

王女事後被送往醫院治療，俞男還到院守候「照顧」，並在耳邊威脅她：「我推你也沒有證據，如果你再這樣亂喊亂叫的話，我肯定不會放過你的」。警方到病房做筆錄時，俞男也在場，王女因此不敢吭聲。

有一天，王女趁著俞男外出買早餐，向巡房的主治醫師求救，醫院便把王女調到「不允許家屬24小時陪護」的加護病房，王女也立即報警，成功讓俞男落網。

王女說，「現在的身體情況還在穩步復健，上肢的功能大部分恢復到80%了，想要100%恢復是不可能的，下肢的功能現在是不太好」，短距離行走要靠枴杖輔助。

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