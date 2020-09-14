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    悼念六四被控非法集會！香港法院明庭訊24民主派人士

    香港律政司起訴前香港眾志成員黃之鋒（左三）、袁嘉蔚（左四）、羅冠聰（左二）、何桂藍（右二）、朱凱迪（右四）、岑敖暉（右三）在內的24名民主派人士。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    香港律政司起訴前香港眾志成員黃之鋒（左三）、袁嘉蔚（左四）、羅冠聰（左二）、何桂藍（右二）、朱凱迪（右四）、岑敖暉（右三）在內的24名民主派人士。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    2020/09/14 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕香港近年來每年6月4日都會在維多利亞公園舉辦六四天安門事件紀念晚會，今年港府藉故拒絕批准維園集會，港人仍自發舉辦。對此，香港律政司以「明知而參與未經批准集結」罪名起訴包含前香港眾志成員黃之鋒、袁嘉蔚、羅冠聰、何桂藍、朱凱迪、岑敖暉在內的24名民主派人士，明日將開庭審訊。

    香港律政司以「明知而參與未經批准集結」之罪名起訴24名參與今年六四維園燭光晚會的民主派人士，被起訴的民主人士包含，羅冠聰、袁嘉蔚、黃之鋒、梁凱晴、張昆陽、何桂藍、朱凱迪、岑敖暉、李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、梁國華、胡志偉、梁國雄、陳皓桓、何秀蘭、郭永健。

    明日下午2點30分於香港西九龍裁判法院開庭，審判法官為羅德泉。

    對此，黃之鋒在臉書發文表示：「這是自去年六月抗爭至今，我第二宗被起訴的案件，不過罪名比起很多手足所面對的，絕對是微不足道。」也坦言，「繁瑣的司法程序，固然讓人感到疲累，但也只能坦然面對。」

    1989年中國北京天安門廣場爆發學生集會抗爭，中共在6月4日動用解放軍、武裝警察血腥鎮壓聚集在廣場上的學生，史稱「六四天安門事件」。此後，中國當局加強控制媒體不得報導天安門事件。

    自1990年起，香港民間團體「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）每年都會在維多利亞公園的足球場，舉辦維園六四燭光晚會，悼念在天安門事件中，遭中國政府殘暴鎮壓的死難者。歷年的參加人數都逾萬人，是全球規模最大的六四紀念活動之一。

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