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    外媒問香港抗爭到盡頭了？羅冠聰：堅信港人信念不死

    圖為羅冠聰本月1日前往德國柏林進行港人倡議工作。（法新社）

    圖為羅冠聰本月1日前往德國柏林進行港人倡議工作。（法新社）

    2020/09/14 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法實施後，收縮了港人抗爭空間。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰今日提到，他收到各國媒體詢問「香港抗爭是否走到了盡頭？」，他引述民調指出，香港泛民派中有75%的港人對香港處境絕望，但也有6成的港人願意用一輩子追求民主，承擔著絕望與其他港人同進退。羅冠聰表示，他堅信著港人永不言敗的決心，只要還有人苦苦堅持，信念就不會死。

    羅冠聰今日在臉書發文表示，近來許多各國媒體向他詢問，港版國安法之下，香港抗爭是否已走到了盡頭。對此，羅冠聰坦言現況，「的確，國安法下，濫捕門檻急速下降、刑罰極速上升，本來已有暴動罪等嚴刑峻法打壓勇武，現時『和理非』也面對成本極高的司法刑罰。」即使現況艱難，對於這題問題，羅冠聰表示他對此的回應總是，「未死，未輸，尚有人苦苦堅持，信念就不會死」。

    羅冠聰引述《立場新聞》針對讀者的民調，有超過75％的港人對香港現況感到絕望，有34％的港人感到「完全絕望」；但也有6成的港人表示，願意竭盡一生追求、等待民主與自由的來臨。

    「至少有3成半以上的港人，在局勢感到絕望時，依然不會放棄這條滿佈險阻的民主路。」羅冠聰繼續指出，他們願用一生來承擔絕望，與香港人共同進退。

    「這個調查，再次令我堅信著－－堅信著香港人的毅力、魄力、創造力，以及永不言敗的決心。」羅冠聰繼續說，「香港抗爭，未死的。我們都在。」

    羅冠聰表示，「燈在人在，刻下風高浪急時稍稍休養，在歷史時刻的呼召下，我深信香港人一定會『出返黎』（回來）」。

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