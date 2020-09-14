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    武漢肺炎》家人出現疑似症狀 英國工黨黨魁居家隔離中

    英國工黨黨魁施凱爾爵士（見圖）由於家人出現武漢肺炎的疑似症狀，目前正在居家隔離。（美聯社）

    英國工黨黨魁施凱爾爵士（見圖）由於家人出現武漢肺炎的疑似症狀，目前正在居家隔離。（美聯社）

    2020/09/14 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕英國反對黨、工黨黨魁施凱爾爵士（Sir Keir Starmer）由於家人出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的疑似症狀，目前正在居家隔離中，確定不會出席今天（9月14日）將在國會進行辯論的爭議法案「內部市場法案」。

    綜合外媒報導，施凱爾原本在今天早上準備出席電視節目時，突然收到通知說他有家人出現武漢肺炎的疑似症狀，因此施凱爾立刻返回家中，依據通知先行居家隔離，直到家人的檢測出爐為止，醫生才會有進一步的指示。

    有報導指出，施凱爾目前並沒有出現疑似症狀，不過如果他的家人不幸確診，也將進行為期14週的隔離措施；英國首相強森（Boris Johnson）表示，已經與施凱爾通過電話，並致上自己最誠心得的祝福，「由衷希望他與家人平安」。

    英國的疫情是歐洲最嚴峻的國家之一，目前已有超過36.9萬人確診，造成4萬1628人死亡；而首相強森也曾確診武漢肺炎，更一度住進加護病房，所幸最後宣告康復，另外下議院領袖、保守黨議員里斯-莫格（Jacob William Rees-Mogg）也在上週因為有兒女出現武漢肺炎疑似症狀，至今仍居家隔離中。

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